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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 29 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Читайте: Обезврежено 32 БпЛА из 37, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (4023) Воздушные силы (2553) Шахед (1342) война в Украине (5407)


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