Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 29 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- Черниговская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
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