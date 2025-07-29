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Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 29 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Полтавська, Кіровоградська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
- Декілька груп ворожих БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей. Курс - південний.
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