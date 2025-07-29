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Новини Атака безпілотників
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Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

шахеди

Ввечері 29 липня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Чернігівська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Полтавська, Кіровоградська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
  • Декілька груп ворожих БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей. Курс - південний.

Читайте: Знешкоджено 32 БпЛА із 37, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник (4630) Повітряні сили (2895) Шахед (1347) війна в Україні (5445)


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