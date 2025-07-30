Зеленский подписал указ о создании Терновской военной администрации в Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Терновской городской военной администрации в Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ размещен на сайте главы государства.
"Образовать Терновскую городскую военную администрацию Павлоградского района Днепропетровской области", - говорится в указе.
Согласно документу, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации поручается осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Кто возглавит новую военную администрацию не указывается.
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маріуполь розвалений вщент. більше трьох років під окупацією.
андрющенко керує адміністрацією, та отримує гроші на розвиток.
Мабуть, через свій %/долю, у цих кривавих грошах з Українців, з 2019 року?!?!?!
Західні Партнери, знають про ці %/частки, набагато більше!!!!