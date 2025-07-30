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Зеленский подписал указ о создании Терновской военной администрации в Днепропетровской области

указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Терновской городской военной администрации в Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

"Образовать Терновскую городскую военную администрацию Павлоградского района Днепропетровской области", - говорится в указе.

Согласно документу, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации поручается осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Кто возглавит новую военную администрацию не указывается.

Автор: 

военно-гражданская администрация (89) Днепропетровская область (4294) Павлоградский район (41) Терновка (1)


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Черговий "риг" отримав посаду керівника військово-цивільної адміністрації? Красиве шахтарське місто риги перетворять на такі самі міста, як Покровськ, Бахмут, Авдіївку... Дуже хочеться, щоб я помилився, але практика каже про таке.
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30.07.2025 10:51 Ответить
Все,начал Днепропетровщину сдавать?
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30.07.2025 10:52 Ответить
але, більш за всіх досяг успіху андрющенко.
маріуполь розвалений вщент. більше трьох років під окупацією.
андрющенко керує адміністрацією, та отримує гроші на розвиток.
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30.07.2025 11:00 Ответить
Це «НЕЗЛАМНИЙ» Указ пересидента, але він ЧОМУСЬ, переховує кримінальну діяльність своїх дружбеликів по мародерству на крові, шурми, чернишова, міндіча,….
Мабуть, через свій %/долю, у цих кривавих грошах з Українців, з 2019 року?!?!?!
Західні Партнери, знають про ці %/частки, набагато більше!!!!
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30.07.2025 11:02 Ответить
 
 