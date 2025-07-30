Зеленский подписал указ о создании Терновской военной администрации в Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании Терновской городской военной администрации в Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

"Образовать Терновскую городскую военную администрацию Павлоградского района Днепропетровской области", - говорится в указе.

Согласно документу, Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Днепропетровской областной государственной администрации поручается осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Кто возглавит новую военную администрацию не указывается.