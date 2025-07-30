Зеленський підписав указ про створення Тернівської військової адміністрації на Дніпропетровщині
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Тернівської міської військової адміністрації у Дніпропетровській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ розміщений на сайті глави держави.
"Утворити Тернівську міську військову адміністрацію Павлоградського району Дніпропетровської області", - ідеться в указі.
Згідно з документом, Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації доручається здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Хто очолить нову військову адміністрацію не зазначається.
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маріуполь розвалений вщент. більше трьох років під окупацією.
андрющенко керує адміністрацією, та отримує гроші на розвиток.
Мабуть, через свій %/долю, у цих кривавих грошах з Українців, з 2019 року?!?!?!
Західні Партнери, знають про ці %/частки, набагато більше!!!!