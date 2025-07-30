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Зеленський підписав указ про створення Тернівської військової адміністрації на Дніпропетровщині

указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення Тернівської міської військової адміністрації у Дніпропетровській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ розміщений на сайті глави держави.

"Утворити Тернівську міську військову адміністрацію Павлоградського району Дніпропетровської області", - ідеться в указі.

Згідно з документом, Генеральному штабу Збройних Сил України, Дніпропетровській обласній державній адміністрації доручається здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте: Більшість населення негативно сприймає голів військових адміністрацій на місцях, - соцопитування

Хто очолить нову військову адміністрацію не зазначається.

Автор: 

військово-цивільна адміністрація (90) Дніпропетровська область (4077) Павлоградський район (41) Тернівка (1)


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Черговий "риг" отримав посаду керівника військово-цивільної адміністрації? Красиве шахтарське місто риги перетворять на такі самі міста, як Покровськ, Бахмут, Авдіївку... Дуже хочеться, щоб я помилився, але практика каже про таке.
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30.07.2025 10:51 Відповісти
Все,начал Днепропетровщину сдавать?
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30.07.2025 10:52 Відповісти
але, більш за всіх досяг успіху андрющенко.
маріуполь розвалений вщент. більше трьох років під окупацією.
андрющенко керує адміністрацією, та отримує гроші на розвиток.
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30.07.2025 11:00 Відповісти
Це «НЕЗЛАМНИЙ» Указ пересидента, але він ЧОМУСЬ, переховує кримінальну діяльність своїх дружбеликів по мародерству на крові, шурми, чернишова, міндіча,….
Мабуть, через свій %/долю, у цих кривавих грошах з Українців, з 2019 року?!?!?!
Західні Партнери, знають про ці %/частки, набагато більше!!!!
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30.07.2025 11:02 Відповісти
 
 