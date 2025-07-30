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Новости Визит Сибиги в Финляндию
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Сибига едет в Финляндию на конференцию "Хельсинки+50"

Сибига едет в Финляндию на конференцию Что известно

Министр иностранных дел Андрей Сибига 30-31 июля совершит визит в Финляндию. Там глава министерства примет участие в конференции высокого уровня "Хельсинки+50" по случаю 50-й годовщины подписания Хельсинкского заключительного акта.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках визита запланированы двусторонние переговоры главы МИД Украины с высшим руководством государства - Президентом Финляндии Александром Стуббом, Спикером Эдускунты Юсси Халла-ахо, министром иностранных дел Финляндии - Действующим Председателем ОБСЕ Элиной Валтонен и финскими парламентариями и депутатами Европейского парламента, а также ряд встреч с высокими гостями Конференции", - говорится в сообщении.

Темами переговоров, отметили в МИД, будут усиление и синхронизация давления союзников на РФ, координация усилий Украины и Финляндии по противодействию российской агрессии и угрозам для Европы, дальнейшее реформирование ОБСЕ и европейской архитектуры безопасности, усиление оборонных возможностей Украины, участие финского правительства и компаний в восстановлении и восстановлении Украины.

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Автор: 

Финляндия (999) Сибига Андрей (577)


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порадіемо за ухилянта який може вільно пересуватися за наш кошт
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30.07.2025 11:51 Ответить
Завгоспа що невипускають уже
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30.07.2025 12:04 Ответить
Випускають. І навіть впускають у порядні країни. Лише руки не подадуть і фоткатися з ним вже не будуть. А ще напустять пресуу і будуть задавати каверзні питання про двомісний бункер, ліжка поруч і стволи, за які вони у бункері на цих ліжках трималися.
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30.07.2025 12:32 Ответить
Це не його рівень!
Він себе бачить імператором😆😂
Хоча, 50+ рочків вже має 😂
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30.07.2025 12:44 Ответить
 
 