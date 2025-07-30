Сибига едет в Финляндию на конференцию "Хельсинки+50"

Министр иностранных дел Андрей Сибига 30-31 июля совершит визит в Финляндию. Там глава министерства примет участие в конференции высокого уровня "Хельсинки+50" по случаю 50-й годовщины подписания Хельсинкского заключительного акта.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках визита запланированы двусторонние переговоры главы МИД Украины с высшим руководством государства - Президентом Финляндии Александром Стуббом, Спикером Эдускунты Юсси Халла-ахо, министром иностранных дел Финляндии - Действующим Председателем ОБСЕ Элиной Валтонен и финскими парламентариями и депутатами Европейского парламента, а также ряд встреч с высокими гостями Конференции", - говорится в сообщении.

Темами переговоров, отметили в МИД, будут усиление и синхронизация давления союзников на РФ, координация усилий Украины и Финляндии по противодействию российской агрессии и угрозам для Европы, дальнейшее реформирование ОБСЕ и европейской архитектуры безопасности, усиление оборонных возможностей Украины, участие финского правительства и компаний в восстановлении и восстановлении Украины.

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