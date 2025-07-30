Сибіга їде до Фінляндії на конференцію "Гельсінкі+50"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 30-31 липня здійснить візит до Фінляндії. Там глава міністерства візьме участь у конференції високого рівня "Гельсінкі+50" з нагоди 50-ї річниці підписання Гельсінського заключного акту.

Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках візиту заплановані двосторонні переговори глави МЗС України з вищим керівництвом держави — Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Спікером Едускунти Юссі Халла-ахо, міністеркою закордонних справ Фінляндії — Діючою Головою ОБСЄ Еліною Валтонен та фінськими парламентарями і депутатами Європейського парламенту, а також низка зустрічей з високими гостями Конференції", - йдеться в повідомленні.

Темами переговорів, зазначили в МЗС, будуть посилення та синхронізація тиску союзників на РФ, координація зусиль України та Фінляндії з протидії російській агресії та загрозам для Європи, подальше реформування ОБСЄ та європейської архітектури безпеки, посилення оборонних спроможностей Україні, участь фінського уряду та компаній у відновленні та відбудові України.

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