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Новини Візит Сибіги до Фінляндії
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Сибіга їде до Фінляндії на конференцію "Гельсінкі+50"

Сибіга їде до Фінляндії на конференцію Що відомо

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 30-31 липня здійснить візит до Фінляндії. Там глава міністерства візьме участь у конференції високого рівня "Гельсінкі+50" з нагоди 50-ї річниці підписання Гельсінського заключного акту.

Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

"У рамках візиту заплановані двосторонні переговори глави МЗС України з вищим керівництвом держави — Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Спікером Едускунти Юссі Халла-ахо, міністеркою закордонних справ Фінляндії — Діючою Головою ОБСЄ Еліною Валтонен та фінськими парламентарями і депутатами Європейського парламенту, а також низка зустрічей з високими гостями Конференції", - йдеться в повідомленні.

Темами переговорів, зазначили в МЗС, будуть посилення та синхронізація тиску союзників на РФ, координація зусиль України та Фінляндії з протидії російській агресії та загрозам для Європи, подальше реформування ОБСЄ та європейської архітектури безпеки, посилення оборонних спроможностей Україні, участь фінського уряду та компаній у відновленні та відбудові України.

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Автор: 

Фінляндія (1348) Сибіга Андрій (583)


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порадіемо за ухилянта який може вільно пересуватися за наш кошт
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30.07.2025 11:51 Відповісти
Завгоспа що невипускають уже
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30.07.2025 12:04 Відповісти
Випускають. І навіть впускають у порядні країни. Лише руки не подадуть і фоткатися з ним вже не будуть. А ще напустять пресуу і будуть задавати каверзні питання про двомісний бункер, ліжка поруч і стволи, за які вони у бункері на цих ліжках трималися.
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30.07.2025 12:32 Відповісти
Це не його рівень!
Він себе бачить імператором😆😂
Хоча, 50+ рочків вже має 😂
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30.07.2025 12:44 Відповісти
 
 