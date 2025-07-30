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Новости Дума подала в отставку с должности главы АРМА
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Основание для увольнения Думы могло бы быть другим, если бы она не подала заявление, - "слуга народа" Радина

Радина прокомментировала увольнение Думы из АРМА

Сегодня вступил в силу закон, который дает Кабмину право уволить главу АРМА в связи с неэффективной работой.

Об этом в Фейсбуке сообщила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство увольняет главу АРМА Елену Думу. Формально - по собственному желанию. Однако сегодня вступил в силу наш закон о реформе АРМА, который дает правительству право уволить действующего главу в связи с неэффективной работой. Поэтому при отсутствии заявления основание для увольнения могло бы быть другим", - отметила парламентарий.

Также Радина напомнила о результатах Думы на посту главы АРМА.

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"За 7 месяцев этого года Дума провела 113 конкурсов и заключила аж 13 договоров.

Вы не поверите, но 9 из них - с фирмами из орбиты Михаила Стефанишина. Да, АРМА с Думой во главе продолжила отдавать предпочтение тем же компаниям и после выхода расследования Михаила Ткача.

Печально известный консорциум "КАМпаритет" получил в управление Дом профсоюзов (оценочно стоимостью почти 1 млрд грн.) и ТЦ Флагман (один из крупнейших торговых центров в Ивано-Франковске стоимостью 310 млн грн.)

Еще 7 из 9 договоров Дума заключила с консорциумом "Приоритет" - фактически клоном консорциума "КАМпаритет", аналогично связанным с Михаилом Стефанишиным.

С 14 июля "Приоритет" управляет огромным железнодорожным составом - 55 полувагонами, 51 вагоном-цистерной, тремя тепловозами, а также 2604 вагонами. В каждом из семи конкурсов на управляющего участвовал только один участник.

На сегодня консорциум "КАМпаритет" ждет решения, достанется ли ему управление жилым домом площадью около 2500 квадратов и рядом земельных участков в Козине Киевской области (стоимостью 214 млн грн.). Это активы подсанкционного олигарха Фукса.

Зато корпоративные права ООО "Моршинская" так и не переданы в управление, как и "не успели" передать в управление и ТРЦ Гулливер, ряд санаториев по всей Украине и множество других активов. Следовательно, от этих активов государство получило ноль гривен", - отметила нардеп.

Радина выразила надежду, что увольнение Думы "станет следующим шагом в построении системы управления арестованными активами, которая будет приносить средства бюджету, а не схемам".

Напомним, 30 июля стало известно, что глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении с должности.

Читайте: Арестованные активы будут передавать в управление иностранцам: АРМА анонсировала изменения в законодательство

Радина прокомментировала увольнение Думы из АРМА

Автор: 

АРМА (116) Дума Елена (11) Радина Анастасия (22)


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Топ комментарии
+5
У зв'язку з неефективною роботою?
А Михайло Стефанішин іншої думки.
Сім'я Зеленських 💯 % також!
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30.07.2025 12:41 Ответить
+3
о, так вона втекла!
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30.07.2025 12:16 Ответить
+3
А при призначенні на посаду була і сама розумна і сама красива . І так можна сказати про всю владу. Вже остогидло слухати хвалебні оди при призначенні,а потім одні прокльони Лозунг "доярка може правити країною --не зпрацьовує" ПРАВДА ЛОХАМ ЦЕ ПОДОБАЄТЬСЯ , ну ще "мудрому наріду" і "какая разніца"
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30.07.2025 12:21 Ответить
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ДУМА-хитромудра *****
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30.07.2025 12:01 Ответить
Знойная женщина, мечта поэта!
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30.07.2025 12:07 Ответить
о, так вона втекла!
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30.07.2025 12:16 Ответить
А при призначенні на посаду була і сама розумна і сама красива . І так можна сказати про всю владу. Вже остогидло слухати хвалебні оди при призначенні,а потім одні прокльони Лозунг "доярка може правити країною --не зпрацьовує" ПРАВДА ЛОХАМ ЦЕ ПОДОБАЄТЬСЯ , ну ще "мудрому наріду" і "какая разніца"
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30.07.2025 12:21 Ответить
У зв'язку з неефективною роботою?
А Михайло Стефанішин іншої думки.
Сім'я Зеленських 💯 % також!
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30.07.2025 12:41 Ответить
Виходить, Дума нарішала конфіскованого майна на мільярди для Стефанішиних і сама "пішла в ліс".
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30.07.2025 13:24 Ответить
Головне вчасно с@батись...🤣
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30.07.2025 13:27 Ответить
усі ви зЄляді одним паяцем мазані....
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30.07.2025 13:33 Ответить
А відкрити крімінальну справу і посидіти на дорожку?
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30.07.2025 13:41 Ответить
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30.07.2025 13:51 Ответить
 
 