Глава АРМА Дума подала заявление об увольнении
Глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении с должности.
Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я умею принимать решения. Я написала заявление об увольнении с должности Председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - говорится в сообщении.
Впереди, по словам Думы, - международный аудит Национального агентства.
"Это важнейший шаг для еще большего усиления работы АРМА. Я подписала заявление чтобы обеспечить проведение его независимо. ... Сегодня буду переступать порог с АРМА оставляя последний вклад государству на этой должности за последний рабочий день: +16 млн грн в государственный бюджет от управления "трубой медведчука". Убеждена, заложенный мной фундамент крепкий, такой же как и команда. Которой я искренне желаю - ТАК держать!" - добавила она.
Напомним, 27 июля президент Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Рада приняла закон 18 июня.
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Шмигаль, який за весь час прем'єрства самостійно не прийняв жодного рішення, теж типу сам заяву написав.
може зеленим дегенератам мародерам, якось вдасться відпетляти від закону недоторканості набу сап?
ну, як відпетляти?
на деякий час відтягнути свій остаточний кінець.
Чому держава не введе заборону на виїзд за кордон таким особам на 5 років якщо ничего не знайдуть то їдь куди завгодно
Голова АРМА Олена Дума написала заяву про відставку.
Давайте підсумуємо деякі здобутки Думи:
- потрапила в скандал щодо підприємств, які через АРМА зʼявляються в руках компанії, що належить колишньому чоловіку екс-віце-премʼєрки Стефанішиної
- дерибан Жовтневого палацу
- написала книжку про антикорупційну діяльність з помилкою у назві
Перепрацювала, тепер можна і на відпочинок.
Цю заяву можна і зараз прочитати на сторінці Думи у фейсбук.
"Офіційна заява Голови АРМА:
Держава здійснила вірні кроки.
В країні наводиться лад.
Підтримую законопроєкт 12414
Антикорупційна інфраструктура працює і працюватиме. Тільки без російських впливів - від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше....... "