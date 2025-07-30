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Новости Реформа АРМА Дума подала в отставку с должности главы АРМА
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Глава АРМА Дума подала заявление об увольнении

Елена Дума увольняется из АРМА Что известно

Глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении с должности.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я умею принимать решения. Я написала заявление об увольнении с должности Председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - говорится в сообщении.

Впереди, по словам Думы, - международный аудит Национального агентства.

"Это важнейший шаг для еще большего усиления работы АРМА. Я подписала заявление чтобы обеспечить проведение его независимо. ... Сегодня буду переступать порог с АРМА оставляя последний вклад государству на этой должности за последний рабочий день: +16 млн грн в государственный бюджет от управления "трубой медведчука". Убеждена, заложенный мной фундамент крепкий, такой же как и команда. Которой я искренне желаю - ТАК держать!" - добавила она.

Читайте: ЕС приветствует подписание закона об АРМА. Это соответствует обязательствам по Ukraine Facility на 1-й квартал, - Матернова

Напомним, 27 июля президент Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Рада приняла закон 18 июня.

Также читайте: Зеленский заблокировал получение помощи Украине на 1,5 млрд евро из-за неподписания закона об АРМА, - ЦПК

Елена Дума подала в отставку Что известно
Елена Дума подала в отставку Что известно

Автор: 

отставка (3172) увольнение (2696) АРМА (116) Дума Елена (11)


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Топ комментарии
+12
ЦІкаво, яку країну обала для втечі?!?
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30.07.2025 09:15 Ответить
+11
Якщо в твоєму відомстві все так гарно та райдужно, то чого ж ти втікаєш? 😂
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30.07.2025 09:21 Ответить
+7
криса достатньо накрала та тікає
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30.07.2025 09:24 Ответить
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Ну що, Олено, не вийшло бути сейфом для Зе-активів? Бувай.
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30.07.2025 09:11 Ответить
ЦІкаво, яку країну обала для втечі?!?
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30.07.2025 09:15 Ответить
Піде на почесну пенсію послом в якусь теплу капіталістичну країну
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30.07.2025 09:31 Ответить
Якщо раніше рота не відкриє, а відкриє, то до портнова на зустріч
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30.07.2025 09:36 Ответить
Навіщо?Вона норм прибарахлилася.
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30.07.2025 10:34 Ответить
Так залишились вже тільки теплі
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30.07.2025 10:07 Ответить
Ноги в руки і прямою наводкою на растов поки не завершився аудит і не вспливли результати її злочинно-корупційної діяльності.
Набу повинно заочно оголосити підозру зільоній падєльниці та взяти під варту з метою недопущення ухилення від заслуженої відповідальності та замітання слідів своїх злочинів
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30.07.2025 10:32 Ответить
Мудра жінка, в приклад багатьом можновладцям, "поклювала" трошки і пішла тихенько, не чекаючи гучних розслідувань.
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30.07.2025 09:16 Ответить
Почитай про неї. Там пробу нема де ставити. А уходить тихо бо ОП її поставив, ОП її зняв. Це не її рішення.

Шмигаль, який за весь час прем'єрства самостійно не прийняв жодного рішення, теж типу сам заяву написав.
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30.07.2025 09:36 Ответить
та, зачеай!
може зеленим дегенератам мародерам, якось вдасться відпетляти від закону недоторканості набу сап?
ну, як відпетляти?
на деякий час відтягнути свій остаточний кінець.
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30.07.2025 09:16 Ответить
Відтягнутий кігець більше болить. Чим більше розтягати - тим більша біль. Хоча є всілякі збоченці, які навіть мазохістів переплюнули. Але закон природи навіть на них діє, можливо з затримкою. 😊
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30.07.2025 09:48 Ответить
Якщо в твоєму відомстві все так гарно та райдужно, то чого ж ти втікаєш? 😂
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30.07.2025 09:21 Ответить
криса достатньо накрала та тікає
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30.07.2025 09:24 Ответить
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30.07.2025 09:37 Ответить
курва тікати надумала не чекаючи поки НАБУ за нею прийде. шваль зеленодупа не очікувала що з НАБУ і САП не проканає і передчасно відкрила свій смердючий писок.
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30.07.2025 09:30 Ответить
Іпать в неї пафосу то!Книжку написпла-можна і на відпочинок!
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30.07.2025 09:30 Ответить
Мабуть жінка не жадібна, в'язала своє і тихо піти намагається, а то повернуть деяким незалежність і прощай нажите не легкою працею.

Чому держава не введе заборону на виїзд за кордон таким особам на 5 років якщо ничего не знайдуть то їдь куди завгодно
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30.07.2025 09:32 Ответить
Видно час тихо іти в ліс... Красти вже нічого... Думи моя думи, лихо мені з вами...
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30.07.2025 09:41 Ответить
Не даремно зєля закон не підписував так довго!
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30.07.2025 09:50 Ответить
Зрада чи перемога?
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30.07.2025 10:03 Ответить
Непогана сосна)
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30.07.2025 10:07 Ответить
А была бы у неё фамилия Рада, оставили бы.
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30.07.2025 10:08 Ответить
Гончаренко-

Голова АРМА Олена Дума написала заяву про відставку.

Давайте підсумуємо деякі здобутки Думи:

- потрапила в скандал щодо підприємств, які через АРМА зʼявляються в руках компанії, що належить колишньому чоловіку екс-віце-премʼєрки Стефанішиної
- дерибан Жовтневого палацу
- написала книжку про антикорупційну діяльність з помилкою у назві

Перепрацювала, тепер можна і на відпочинок.
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30.07.2025 10:36 Ответить
Тому і треба швиденько піти в ліс. Бо попереду міжнародний аудит очолюваного нею АРМА
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30.07.2025 10:54 Ответить
6 днів тому ця шаболда корчить із себе принципову борчиню з корупцією, підтримала свого преЗедента і повне підпорядкування НАБУ ОПі.
Цю заяву можна і зараз прочитати на сторінці Думи у фейсбук.

"Офіційна заява Голови АРМА:

Держава здійснила вірні кроки.

В країні наводиться лад.

Підтримую законопроєкт 12414

Антикорупційна інфраструктура працює і працюватиме. Тільки без російських впливів - від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше....... "
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30.07.2025 10:38 Ответить
Пора тікати
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30.07.2025 11:04 Ответить
Це ж треба такою талановитою софісткою бути. Тікає напередодні аудиту, щоб запобігти відповідальності, і видає це за велике досягнення.
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30.07.2025 11:14 Ответить
все роздала своїм , поки розбируться
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30.07.2025 11:19 Ответить
 
 