Глава АРМА Дума подала заявление об увольнении

Глава АРМА Елена Дума написала заявление об увольнении с должности.

Об этом она сообщила в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я умею принимать решения. Я написала заявление об увольнении с должности Председателя Национального агентства по розыску и менеджменту активов и прошу Правительство его удовлетворить. Сегодня официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому важно сделать это именно в этот день", - говорится в сообщении.

Впереди, по словам Думы, - международный аудит Национального агентства.

"Это важнейший шаг для еще большего усиления работы АРМА. Я подписала заявление чтобы обеспечить проведение его независимо. ... Сегодня буду переступать порог с АРМА оставляя последний вклад государству на этой должности за последний рабочий день: +16 млн грн в государственный бюджет от управления "трубой медведчука". Убеждена, заложенный мной фундамент крепкий, такой же как и команда. Которой я искренне желаю - ТАК держать!" - добавила она.

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Напомним, 27 июля президент Зеленский подписал закон о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Рада приняла закон 18 июня.

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