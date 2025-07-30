Голова АРМА Дума подала заяву про звільнення

Голова АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення з посади.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день", - йдеться в повідомленні.

Попереду, за словами Думи, - міжнародний аудит Національного агентства.

"Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно. ... Сьогодні буду переступати поріг з АРМА залишаючи останній внесок державі на цій посаді за останній робочий день : +16 млн грн до державного бюджету від управління "трубою медведчука". Переконана, закладений мною фундамент міцний, такий же як і команда. Якій я щиро бажаю - ТАК тримати!" - додала вона.

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Нагадаємо, 27 липня президент Зеленський підписав закон про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Рада ухвалила закон 18 червня.

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