Голова АРМА Дума подала заяву про звільнення
Голова АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення з посади.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день", - йдеться в повідомленні.
Попереду, за словами Думи, - міжнародний аудит Національного агентства.
"Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно. ... Сьогодні буду переступати поріг з АРМА залишаючи останній внесок державі на цій посаді за останній робочий день : +16 млн грн до державного бюджету від управління "трубою медведчука". Переконана, закладений мною фундамент міцний, такий же як і команда. Якій я щиро бажаю - ТАК тримати!" - додала вона.
Нагадаємо, 27 липня президент Зеленський підписав закон про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Рада ухвалила закон 18 червня.
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Шмигаль, який за весь час прем'єрства самостійно не прийняв жодного рішення, теж типу сам заяву написав.
може зеленим дегенератам мародерам, якось вдасться відпетляти від закону недоторканості набу сап?
ну, як відпетляти?
на деякий час відтягнути свій остаточний кінець.
Чому держава не введе заборону на виїзд за кордон таким особам на 5 років якщо ничего не знайдуть то їдь куди завгодно
Голова АРМА Олена Дума написала заяву про відставку.
Давайте підсумуємо деякі здобутки Думи:
- потрапила в скандал щодо підприємств, які через АРМА зʼявляються в руках компанії, що належить колишньому чоловіку екс-віце-премʼєрки Стефанішиної
- дерибан Жовтневого палацу
- написала книжку про антикорупційну діяльність з помилкою у назві
Перепрацювала, тепер можна і на відпочинок.
Цю заяву можна і зараз прочитати на сторінці Думи у фейсбук.
"Офіційна заява Голови АРМА:
Держава здійснила вірні кроки.
В країні наводиться лад.
Підтримую законопроєкт 12414
Антикорупційна інфраструктура працює і працюватиме. Тільки без російських впливів - від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше....... "