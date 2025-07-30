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Новини Реформа АРМА Дума подала у відставку з посади голови АРМА
3 862 28

Голова АРМА Дума подала заяву про звільнення

Олена Дума звільняється з АРМА Що відомо

Голова АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення з посади.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я вмію приймати рішення. Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день", - йдеться в повідомленні.

Попереду, за словами Думи, - міжнародний аудит Національного агентства.

"Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно. ... Сьогодні буду переступати поріг з АРМА залишаючи останній внесок державі на цій посаді за останній робочий день : +16 млн грн до державного бюджету від управління "трубою медведчука". Переконана, закладений мною фундамент міцний, такий же як і команда. Якій я щиро бажаю - ТАК тримати!" - додала вона.

Читайте: ЄС вітає підписання закону про АРМА. Це відповідає зобов’язанням за Ukraine Facility на 1-й квартал, - Матернова

Нагадаємо, 27 липня президент Зеленський підписав закон про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Рада ухвалила закон 18 червня.

Також читайте: Зеленський заблокував отримання допомоги Україною на 1,5 млрд євро через непідписання закону про АРМА, - ЦПК

Олена Дума подала у відставку Що відомо
Олена Дума подала у відставку Що відомо

Автор: 

відставка (1483) звільнення (2709) АРМА (607) Дума Олена (21)


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Топ коментарі
+11
ЦІкаво, яку країну обала для втечі?!?
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30.07.2025 09:15 Відповісти
+10
Якщо в твоєму відомстві все так гарно та райдужно, то чого ж ти втікаєш? 😂
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30.07.2025 09:21 Відповісти
+7
криса достатньо накрала та тікає
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30.07.2025 09:24 Відповісти
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Ну що, Олено, не вийшло бути сейфом для Зе-активів? Бувай.
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30.07.2025 09:11 Відповісти
ЦІкаво, яку країну обала для втечі?!?
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30.07.2025 09:15 Відповісти
Піде на почесну пенсію послом в якусь теплу капіталістичну країну
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30.07.2025 09:31 Відповісти
Якщо раніше рота не відкриє, а відкриє, то до портнова на зустріч
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30.07.2025 09:36 Відповісти
Навіщо?Вона норм прибарахлилася.
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30.07.2025 10:34 Відповісти
Так залишились вже тільки теплі
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30.07.2025 10:07 Відповісти
Ноги в руки і прямою наводкою на растов поки не завершився аудит і не вспливли результати її злочинно-корупційної діяльності.
Набу повинно заочно оголосити підозру зільоній падєльниці та взяти під варту з метою недопущення ухилення від заслуженої відповідальності та замітання слідів своїх злочинів
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30.07.2025 10:32 Відповісти
Мудра жінка, в приклад багатьом можновладцям, "поклювала" трошки і пішла тихенько, не чекаючи гучних розслідувань.
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30.07.2025 09:16 Відповісти
Почитай про неї. Там пробу нема де ставити. А уходить тихо бо ОП її поставив, ОП її зняв. Це не її рішення.

Шмигаль, який за весь час прем'єрства самостійно не прийняв жодного рішення, теж типу сам заяву написав.
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30.07.2025 09:36 Відповісти
та, зачеай!
може зеленим дегенератам мародерам, якось вдасться відпетляти від закону недоторканості набу сап?
ну, як відпетляти?
на деякий час відтягнути свій остаточний кінець.
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30.07.2025 09:16 Відповісти
Відтягнутий кігець більше болить. Чим більше розтягати - тим більша біль. Хоча є всілякі збоченці, які навіть мазохістів переплюнули. Але закон природи навіть на них діє, можливо з затримкою. 😊
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30.07.2025 09:48 Відповісти
Якщо в твоєму відомстві все так гарно та райдужно, то чого ж ти втікаєш? 😂
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30.07.2025 09:21 Відповісти
криса достатньо накрала та тікає
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30.07.2025 09:24 Відповісти
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30.07.2025 09:37 Відповісти
курва тікати надумала не чекаючи поки НАБУ за нею прийде. шваль зеленодупа не очікувала що з НАБУ і САП не проканає і передчасно відкрила свій смердючий писок.
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30.07.2025 09:30 Відповісти
Іпать в неї пафосу то!Книжку написпла-можна і на відпочинок!
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30.07.2025 09:30 Відповісти
Мабуть жінка не жадібна, в'язала своє і тихо піти намагається, а то повернуть деяким незалежність і прощай нажите не легкою працею.

Чому держава не введе заборону на виїзд за кордон таким особам на 5 років якщо ничего не знайдуть то їдь куди завгодно
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30.07.2025 09:32 Відповісти
Видно час тихо іти в ліс... Красти вже нічого... Думи моя думи, лихо мені з вами...
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30.07.2025 09:41 Відповісти
Не даремно зєля закон не підписував так довго!
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30.07.2025 09:50 Відповісти
Зрада чи перемога?
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30.07.2025 10:03 Відповісти
Непогана сосна)
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30.07.2025 10:07 Відповісти
А была бы у неё фамилия Рада, оставили бы.
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30.07.2025 10:08 Відповісти
Гончаренко-

Голова АРМА Олена Дума написала заяву про відставку.

Давайте підсумуємо деякі здобутки Думи:

- потрапила в скандал щодо підприємств, які через АРМА зʼявляються в руках компанії, що належить колишньому чоловіку екс-віце-премʼєрки Стефанішиної
- дерибан Жовтневого палацу
- написала книжку про антикорупційну діяльність з помилкою у назві

Перепрацювала, тепер можна і на відпочинок.
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30.07.2025 10:36 Відповісти
Тому і треба швиденько піти в ліс. Бо попереду міжнародний аудит очолюваного нею АРМА
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30.07.2025 10:54 Відповісти
6 днів тому ця шаболда корчить із себе принципову борчиню з корупцією, підтримала свого преЗедента і повне підпорядкування НАБУ ОПі.
Цю заяву можна і зараз прочитати на сторінці Думи у фейсбук.

"Офіційна заява Голови АРМА:

Держава здійснила вірні кроки.

В країні наводиться лад.

Підтримую законопроєкт 12414

Антикорупційна інфраструктура працює і працюватиме. Тільки без російських впливів - від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше....... "
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30.07.2025 10:38 Відповісти
Пора тікати
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30.07.2025 11:04 Відповісти
Це ж треба такою талановитою софісткою бути. Тікає напередодні аудиту, щоб запобігти відповідальності, і видає це за велике досягнення.
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30.07.2025 11:14 Відповісти
все роздала своїм , поки розбируться
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30.07.2025 11:19 Відповісти
 
 