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Новини Дума подала у відставку з посади голови АРМА
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Підстава для звільнення Думи могла б бути іншою, якби вона не подала заяву, - "слуга народу" Радіна

Радіна прокоментувала звільнення Думи з АРМА

Сьогодні набув чинності закон, який дає Кабміну право звільнити главу АРМА у зв'язку з неефективною роботою.

Про це у Фейсбуці повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд звільняє Голову АРМА Олену Думу. Формально - за власним бажанням. Проте сьогодні вступив в силу наш закон про реформу АРМА, який дає уряду право звільнити діючу голову у звʼязку з неефективною роботою. Тож за відсутності заяви підстава для звільнення могла б бути іншою", - зазначила парламентарка.

Також Радіна нагадала про результати Думи на посаді голови АРМА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексрадник голови АРМА Думи є тіньовим "куратором" агентства, - ЗМІ. ВIДЕО

"За 7 місяців цього року Дума провела 113 конкурсів і уклала аж 13 догорів.

Ви не повірите, але 9 із них - з фірмами з орбіти Михайла Стефанішина. Так, АРМА з Думою на чолі продовжила віддавати перевагу тим само компаніям і після виходу розслідування Михайла Ткача.

Сумновідомий консорціум "КАМпаритет" отримав в управління Будинок профспілок (оціночно вартісю майже 1 млрд грн.) та ТЦ Флагман (один з найбільших торгових центрів у Івано-Франківську вартістю 310 млн грн.)

Ще 7 із 9 догорів Дума уклала з консорціумом "Пріоритет" — фактично клоном консорціуму "КАМпарітет", аналогічно пов’язаним із Михайлом Стефанішиним.

З 14 липня "Пріоритет" управляє величезним залізничним складом — 55 напіввагонами, 51 вагоном-цистерною, трьома тепловозами, а також 2604 вагонами. У кожному з семи конкурсів на управителя брав участь лише один учасник.

На сьогодні консорціум "КАМпарітет" чекає на рішення, чи дістанеться йому управління житловим будинком площею близько 2500 квадратів та низкою земельних ділянок у Козині на Київщині (вартістю 214 млн грн.). Це активи підсанкційного олігарха Фукса.

Натомість, корпоративні права ТОВ "Моршинська" так і не передано в управління, як і "не встигли" передати в управління і ТРЦ Гуллівер, низку санаторіїв по всій Україні та безліч інших активів. Отже, від цих активів держава отримала нуль гривень", - зазначила нардепка.

Радіна висловила сподівання, що звільнення Думи "стане наступним кроком у побудові системи управління арештованими активами, яка приноситиме кошти бюджету, а не схемам".

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що голова АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення з посади.

Читайте: Арештовані активи передаватимуть в управління іноземцям: АРМА анонсувала зміни до законодавства

Радіна прокоментувала звільнення Думи з АРМА

Автор: 

АРМА (607) Дума Олена (21) Радіна Анастасія (25)


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ДУМА-хитромудра *****
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30.07.2025 12:01 Відповісти
Знойная женщина, мечта поэта!
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30.07.2025 12:07 Відповісти
о, так вона втекла!
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30.07.2025 12:16 Відповісти
А при призначенні на посаду була і сама розумна і сама красива . І так можна сказати про всю владу. Вже остогидло слухати хвалебні оди при призначенні,а потім одні прокльони Лозунг "доярка може правити країною --не зпрацьовує" ПРАВДА ЛОХАМ ЦЕ ПОДОБАЄТЬСЯ , ну ще "мудрому наріду" і "какая разніца"
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30.07.2025 12:21 Відповісти
У зв'язку з неефективною роботою?
А Михайло Стефанішин іншої думки.
Сім'я Зеленських 💯 % також!
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30.07.2025 12:41 Відповісти
Виходить, Дума нарішала конфіскованого майна на мільярди для Стефанішиних і сама "пішла в ліс".
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30.07.2025 13:24 Відповісти
Головне вчасно с@батись...🤣
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30.07.2025 13:27 Відповісти
усі ви зЄляді одним паяцем мазані....
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30.07.2025 13:33 Відповісти
 
 