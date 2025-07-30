Підстава для звільнення Думи могла б бути іншою, якби вона не подала заяву, - "слуга народу" Радіна

Сьогодні набув чинності закон, який дає Кабміну право звільнити главу АРМА у зв'язку з неефективною роботою.

Про це у Фейсбуці повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд звільняє Голову АРМА Олену Думу. Формально - за власним бажанням. Проте сьогодні вступив в силу наш закон про реформу АРМА, який дає уряду право звільнити діючу голову у звʼязку з неефективною роботою. Тож за відсутності заяви підстава для звільнення могла б бути іншою", - зазначила парламентарка.

Також Радіна нагадала про результати Думи на посаді голови АРМА.

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"За 7 місяців цього року Дума провела 113 конкурсів і уклала аж 13 догорів.

Ви не повірите, але 9 із них - з фірмами з орбіти Михайла Стефанішина. Так, АРМА з Думою на чолі продовжила віддавати перевагу тим само компаніям і після виходу розслідування Михайла Ткача.

Сумновідомий консорціум "КАМпаритет" отримав в управління Будинок профспілок (оціночно вартісю майже 1 млрд грн.) та ТЦ Флагман (один з найбільших торгових центрів у Івано-Франківську вартістю 310 млн грн.)

Ще 7 із 9 догорів Дума уклала з консорціумом "Пріоритет" — фактично клоном консорціуму "КАМпарітет", аналогічно пов’язаним із Михайлом Стефанішиним.

З 14 липня "Пріоритет" управляє величезним залізничним складом — 55 напіввагонами, 51 вагоном-цистерною, трьома тепловозами, а також 2604 вагонами. У кожному з семи конкурсів на управителя брав участь лише один учасник.

На сьогодні консорціум "КАМпарітет" чекає на рішення, чи дістанеться йому управління житловим будинком площею близько 2500 квадратів та низкою земельних ділянок у Козині на Київщині (вартістю 214 млн грн.). Це активи підсанкційного олігарха Фукса.

Натомість, корпоративні права ТОВ "Моршинська" так і не передано в управління, як і "не встигли" передати в управління і ТРЦ Гуллівер, низку санаторіїв по всій Україні та безліч інших активів. Отже, від цих активів держава отримала нуль гривень", - зазначила нардепка.

Радіна висловила сподівання, що звільнення Думи "стане наступним кроком у побудові системи управління арештованими активами, яка приноситиме кошти бюджету, а не схемам".

Нагадаємо, 30 липня стало відомо, що голова АРМА Олена Дума написала заяву про звільнення з посади.

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