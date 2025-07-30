Санду: Россия готовит вмешательство в выборы в Молдове через политические проекты и проплаченные протесты

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит масштабное вмешательство в парламентские выборы, запланированные на сентябрь 2025 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

По словам Санду, Кремль финансирует несколько политических проектов, которые координируются из одного центра и имеют целью провести в парламент своих представителей. Часть финансирования осуществляют через схемы беглого олигарха Илана Шора.

Кроме этого, в Молдове ожидают кампании дезинформации, попытки манипуляций в диаспоре, кибератаки, использование церковных структур и онлайн-инфлюенсеров для распространения антиевропейских нарративов.

Санду подчеркнула, что такие действия РФ могут подорвать суверенитет государства, но молдавские учреждения готовы защищать национальные интересы в координации между службами.

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