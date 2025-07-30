Санду: Росія готує втручання у вибори в Молдові через політичні проєкти та проплачені протести

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує масштабне втручання у парламентські вибори, заплановані на вересень 2025 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

За словами Санду, Кремль фінансує кілька політичних проєктів, які координуються з одного центру і мають на меті провести у парламент своїх представників. Частину фінансування здійснюють через схеми олігарха-втікача Ілана Шора.

Окрім цього, у Молдові очікують на кампанії дезінформації, спроби маніпуляцій у діаспорі, кібератаки, використання церковних структур та онлайн-інфлюенсерів для поширення антиєвропейських наративів.

Санду наголосила, що такі дії РФ можуть підірвати суверенітет держави, але молдовські установи готові захищати національні інтереси в координації між службами.

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