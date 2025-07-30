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Новини Вплив РФ на вибори у Молдові
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Санду: Росія готує втручання у вибори в Молдові через політичні проєкти та проплачені протести

майя,санду

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує масштабне втручання у парламентські вибори, заплановані на вересень 2025 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

За словами Санду, Кремль фінансує кілька політичних проєктів, які координуються з одного центру і мають на меті провести у парламент своїх представників. Частину фінансування здійснюють через схеми олігарха-втікача Ілана Шора.

Окрім цього, у Молдові очікують на кампанії дезінформації, спроби маніпуляцій у діаспорі, кібератаки, використання церковних структур та онлайн-інфлюенсерів для поширення антиєвропейських наративів.

Санду наголосила, що такі дії РФ можуть підірвати суверенітет держави, але молдовські установи готові захищати національні інтереси в координації між службами.

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Автор: 

вибори (6731) Молдова (2103) Мая Санду (264)


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Поки існують рузкіе - будуть проблеми
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30.07.2025 12:03 Відповісти
Для когось це новина?
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30.07.2025 12:11 Відповісти
Молдавский Беркут неплохо справляется с этими проплачеными протестами.
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30.07.2025 12:35 Відповісти
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30.07.2025 13:10 Відповісти
 
 