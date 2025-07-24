Санду засудила обстріл росіянами Одеси: Варварський акт терору проти мирного населення.
Президентка Молдови Майя Санду засудила сьогоднішню нічну російську атаку на Одесу, зокрема ринок "Привоз".
Про це Санду написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Серце Одеси – ринок "Привоз" – лежить у руїнах після чергового жорстокого удару Росії. Молдовани знають його голоси, його запахи, його дух. Ми сумуємо разом з Україною", – написала вона.
Також Санду наголосила, що Молдова засуджує черговий "варварський акт терору проти мирного населення".
Нагадаємо, вночі Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам.
Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.
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