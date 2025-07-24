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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Санду засудила обстріл росіянами Одеси: Варварський акт терору проти мирного населення.

Наслідки атаки на Одесу

Президентка Молдови Майя Санду засудила сьогоднішню нічну російську атаку на Одесу, зокрема ринок "Привоз".

Про це Санду написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Серце Одеси – ринок "Привоз" – лежить у руїнах після чергового жорстокого удару Росії. Молдовани знають його голоси, його запахи, його дух. Ми сумуємо разом з Україною", – написала вона.

Також Санду наголосила, що Молдова засуджує черговий "варварський акт терору проти мирного населення".

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Санду про обстріл росіянами Одеси

Нагадаємо, вночі Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам.

Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.

Автор: 

Молдова (2102) Одеса (5577) Одеська область (3399) Мая Санду (263) Одеський район (257)


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Майя, если позволишь после парламентских выборов сформировать парашное большинство из "социалистов" и "альтернативы", в руинах будет лежать центральный рынок Кишинёва.
Доказано опытом Украины 2019-2025 гг.
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24.07.2025 13:41 Відповісти
 
 