Санду засудила обстріл росіянами Одеси: Варварський акт терору проти мирного населення.

Президентка Молдови Майя Санду засудила сьогоднішню нічну російську атаку на Одесу, зокрема ринок "Привоз".

Про це Санду написала в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Серце Одеси – ринок "Привоз" – лежить у руїнах після чергового жорстокого удару Росії. Молдовани знають його голоси, його запахи, його дух. Ми сумуємо разом з Україною", – написала вона.

Також Санду наголосила, що Молдова засуджує черговий "варварський акт терору проти мирного населення".

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Нагадаємо, вночі Росія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини – морським портам, транспортним вузлам і житловим кварталам.

Уражено об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки в місті та споруди історичного центру.