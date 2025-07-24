Санду осудила обстрел россиянами Одессы: Варварский акт террора против мирного населения

Президент Молдовы Майя Санду осудила сегодняшнюю ночную российскую атаку на Одессу, в частности рынок "Привоз".

Об этом Санду написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Сердце Одессы - рынок "Привоз" - лежит в руинах после очередного жестокого удара России. Молдаване знают его голоса, его запахи, его дух. Мы скорбим вместе с Украиной", - написала она.

Также Санду подчеркнула, что Молдова осуждает очередной "варварский акт террора против мирного населения".

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Напомним, ночью Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одесской области - морским портам, транспортным узлам и жилым кварталам.

Поражены объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, дома в городе и сооружения исторического центра.