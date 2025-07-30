Рашисты ударили по поселку в Харьковской области: возник пожар, трое пострадавших
Российские оккупанты ударили по с. Васищево на Харьковщине.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В результате обстрела возник пожар. На данный момент известно о 3 пострадавших.
"Тип оружия и другие детали уточняются. На месте работают все экстренные службы", - добавили в ОГА.
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