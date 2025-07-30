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Новости Обстрелы Харьковщина
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Рашисты ударили по поселку в Харьковской области: возник пожар, трое пострадавших

РФ ударила по поселку Васищево Есть пострадавшие

Российские оккупанты ударили по с. Васищево на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела возник пожар. На данный момент известно о 3 пострадавших.

"Тип оружия и другие детали уточняются. На месте работают все экстренные службы", - добавили в ОГА.

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обстрел (28772) Харьковская область (1362) Харьковский район (473) Васищево (5)


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