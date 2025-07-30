Рашисты ударили по поселку в Харьковской области: возник пожар, трое пострадавших

Российские оккупанты ударили по с. Васищево на Харьковщине.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела возник пожар. На данный момент известно о 3 пострадавших.

"Тип оружия и другие детали уточняются. На месте работают все экстренные службы", - добавили в ОГА.

Читайте: Оккупанты ударили из РСЗО по Очакову: повреждены многоэтажка и дома