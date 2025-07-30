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Новини Обстріли Харківщини
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Рашисти вдарили по селищу на Харківщині: виникла пожежа, троє постраждалих

РФ вдарила по селищу Васищеве Є постраждалі

Російські окупанти вдарили по с. Васищеве на Харківщині.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Наразі відомо про 3 постраждалих.

"Тип зброї та інші деталі уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби", - додали в ОВА.

Читайте: Окупанти вдарили із РСЗВ по Очакову: пошкоджено багатоповерхівку та будинки

Автор: 

обстріл (30096) Харківська область (1382) Харківський район (478) Васищеве (5)


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