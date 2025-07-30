Рашисти вдарили по селищу на Харківщині: виникла пожежа, троє постраждалих
Російські окупанти вдарили по с. Васищеве на Харківщині.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу виникла пожежа. Наразі відомо про 3 постраждалих.
"Тип зброї та інші деталі уточнюються. На місці працюють усі екстрені служби", - додали в ОВА.
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