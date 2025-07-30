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Окупанти вдарили із РСЗВ по Очакову: пошкоджено багатоповерхівку та будинки

Росіяни вдарили ракетнами по Очакову

Уночі, 30 липня 2025 року, о 00:20 ворог завдав удару з РСЗВ по м. Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок чого пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі, пʼять господарських споруд, виникла пожежа сухої трави та однієї з пошкоджених споруд. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по Очакову, поранено чоловіка (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Також зазначається, що вчора, 29 липня, о 16:54 ворог атакував дроном типу FPV Шевченківську громаду. Внаслідок атаки виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території, пошкоджено 20 господарських споруд. О 22:45 пожежу ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

Автор: 

Миколаївська область (2337) обстріл (30096) Очаків (209) Миколаївський район (102)


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Ударів у відповідь по ворогу не буде. Максимум що буде - відосик.
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30.07.2025 10:50 Відповісти
 
 