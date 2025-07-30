Окупанти вдарили із РСЗВ по Очакову: пошкоджено багатоповерхівку та будинки

Уночі, 30 липня 2025 року, о 00:20 ворог завдав удару з РСЗВ по м. Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок чого пошкоджено 11 приватних будинків, один багатоквартирний будинок, три автомобілі, пʼять господарських споруд, виникла пожежа сухої трави та однієї з пошкоджених споруд. Постраждалих немає.

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Також зазначається, що вчора, 29 липня, о 16:54 ворог атакував дроном типу FPV Шевченківську громаду. Внаслідок атаки виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території, пошкоджено 20 господарських споруд. О 22:45 пожежу ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.