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Оккупанты ударили из РСЗО по Очакову: повреждены многоэтажка и дома

Россияне нанесли ракетный удар по Очаково

Ночью, 30 июля 2025 года, в 00:20 враг нанес удар из РСЗО по г. Очаков Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

В результате чего повреждены 11 частных домов, один многоквартирный дом, три автомобиля, пять хозяйственных построек, возник пожар сухой травы и одной из поврежденных построек. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли ракетный удар по Очакову, ранен мужчина (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Также отмечается, что вчера, 29 июля, в 16:54 враг атаковал дроном типа FPV Шевченковскую громаду. В результате атаки возник пожар сухой травы и кустарников на открытой территории, повреждены 20 хозяйственных построек. В 22:45 пожар ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Автор: 

Николаевская область (2185) обстрел (28772) Очаков (94) Николаевский район (96)


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Ударів у відповідь по ворогу не буде. Максимум що буде - відосик.
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30.07.2025 10:50 Ответить
 
 