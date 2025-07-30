Оккупанты ударили из РСЗО по Очакову: повреждены многоэтажка и дома

Ночью, 30 июля 2025 года, в 00:20 враг нанес удар из РСЗО по г. Очаков Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

В результате чего повреждены 11 частных домов, один многоквартирный дом, три автомобиля, пять хозяйственных построек, возник пожар сухой травы и одной из поврежденных построек. Пострадавших нет.

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Также отмечается, что вчера, 29 июля, в 16:54 враг атаковал дроном типа FPV Шевченковскую громаду. В результате атаки возник пожар сухой травы и кустарников на открытой территории, повреждены 20 хозяйственных построек. В 22:45 пожар ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.