Оккупанты ударили из РСЗО по Очакову: повреждены многоэтажка и дома
Ночью, 30 июля 2025 года, в 00:20 враг нанес удар из РСЗО по г. Очаков Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
В результате чего повреждены 11 частных домов, один многоквартирный дом, три автомобиля, пять хозяйственных построек, возник пожар сухой травы и одной из поврежденных построек. Пострадавших нет.
Также отмечается, что вчера, 29 июля, в 16:54 враг атаковал дроном типа FPV Шевченковскую громаду. В результате атаки возник пожар сухой травы и кустарников на открытой территории, повреждены 20 хозяйственных построек. В 22:45 пожар ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий30.07.2025 10:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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