Макрон раскритиковал новое торговое соглашение ЕС-США: "Нас не боялись достаточно"
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский Союз не смог должным образом использовать силу своего единого рынка для достижения более выгодного торгового соглашения с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимного представителя французского правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Нас нужно бояться. Нас не боялись достаточно", - заявил Макрон во время правительственного заседания, комментируя результаты соглашения, подписанного 27 июля.
В то же время президент Франции выразил поддержку европейским переговорщикам, которые, по его словам, защищали интересы Франции и всего ЕС в условиях давления со стороны США и намерений Дональда Трампа ввести новые пошлины.
Макрон также отметил, что соглашение еще можно доработать: "История не закончена, и мы не остановимся на достигнутом".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль