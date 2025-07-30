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Новости Торговое соглашение между США и ЕС
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Макрон раскритиковал новое торговое соглашение ЕС-США: "Нас не боялись достаточно"

Макрон о перемирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европейский Союз не смог должным образом использовать силу своего единого рынка для достижения более выгодного торгового соглашения с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимного представителя французского правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Нас нужно бояться. Нас не боялись достаточно", - заявил Макрон во время правительственного заседания, комментируя результаты соглашения, подписанного 27 июля.

В то же время президент Франции выразил поддержку европейским переговорщикам, которые, по его словам, защищали интересы Франции и всего ЕС в условиях давления со стороны США и намерений Дональда Трампа ввести новые пошлины.

Макрон также отметил, что соглашение еще можно доработать: "История не закончена, и мы не остановимся на достигнутом".

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США (27596) Евросоюз (17448) Макрон Эмманюэль (1403)


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Пізно кинувся - Трамп вже записав угоду собі в досягнення
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30.07.2025 17:15 Ответить
Ну ЕС це не тігр щоб його боятися. Так ласкова кішка
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30.07.2025 17:17 Ответить
Макарон взагалі розуміє що він ляпнув?
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30.07.2025 17:59 Ответить
Ще й як розуміє. З францезами американці вже тягались: https://tyzhden.ua/i-zabyrajte-svoi-dolary/
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30.07.2025 18:32 Ответить
 
 