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Новости Торговое соглашение между США и ЕС
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Министр торговли США Лутник похвалил соглашение с ЕС: "Мастер-класс от Трампа"

Лютник о предоставлении Украине денег

Министр торговли США Говард Лутник выразил полное удовлетворение заключенным 27 июля торговым соглашением между США и Евросоюзом.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Европейская правда.

По словам Лутника, соглашение, которое подписали президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, является примером успешных переговоров. Он охарактеризовал его как "мастер-класс от Трампа", отметив его интуицию и умение определять границы компромисса.

"Президент знал, как далеко он может зайти, и он зашел настолько далеко. Особенность нашего президента в том, что он обладает интуицией: когда он сидит за столом переговоров и заключает соглашение, он знает, как далеко он может зайти", - сказал министр.

В то же время он отметил, что переговорный процесс еще не завершен: "Впереди много торгов".

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соглашение (1365) США (27589) Евросоюз (17446)


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Ну-ну. Почати загрожувати крахом світової економіки і отримати у відповідь право американцям платити більше за іноземні товари? Товари, без яких великою мірою США не можуть обійтись?
Це дійсно перемога Трампа, але в першу чергу над американцями, котрі в основному за це і заплатять. І щиро сумніваюсь, що в ЄС вишикуються черги за американськими товарами та послугами.
І головна ціна цієї перемоги, це розуміння що США більше не союзник і не партнер. І це ще не раз ударить по них в майбутньому.
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29.07.2025 18:03 Ответить
Який там майстер - клас - надавив силою - основна зброя ж у США - якшо хтось рипнеться
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29.07.2025 18:03 Ответить
Стісняюсь спитать: а як довго просидів би пан міністр у своєму кріслі, якби не звалив щоденно і щонічно Трумпа?
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29.07.2025 18:05 Ответить
От лизнун так лизнув.
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29.07.2025 18:06 Ответить
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29.07.2025 18:14 Ответить
Лунтік
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29.07.2025 18:22 Ответить
Містер глибока глотка. Заковтнув так заковтнув. Мастер-клас по мінєту від республіканців.
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29.07.2025 18:24 Ответить
оОт цікаво це вже "Найвеличніший лідер **********.." чи ще ні?
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29.07.2025 18:27 Ответить
Vot nikagda nidumal chto Shtati zahvatit stado klounov .
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29.07.2025 18:28 Ответить
 
 