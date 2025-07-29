Министр торговли США Лутник похвалил соглашение с ЕС: "Мастер-класс от Трампа"

Министр торговли США Говард Лутник выразил полное удовлетворение заключенным 27 июля торговым соглашением между США и Евросоюзом.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Европейская правда.

По словам Лутника, соглашение, которое подписали президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, является примером успешных переговоров. Он охарактеризовал его как "мастер-класс от Трампа", отметив его интуицию и умение определять границы компромисса.

"Президент знал, как далеко он может зайти, и он зашел настолько далеко. Особенность нашего президента в том, что он обладает интуицией: когда он сидит за столом переговоров и заключает соглашение, он знает, как далеко он может зайти", - сказал министр.

В то же время он отметил, что переговорный процесс еще не завершен: "Впереди много торгов".

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