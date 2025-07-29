Виняток із санкцій проти Росії: Євросоюз дозволив Казахстану відновити експорт вугілля через російські порти

Євросоюз у якості винятку дозволив європейським компаніям здійснювати операції з низкою російських портів для транзиту казахстанського вугілля.

Такі поправки до санкційного режиму проти Росії було внесено у межах 18-го пакету санкцій ЄС, повідомляє Міністерство торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан.

Цей виняток діятиме при дотриманні таких умов:

вугілля має походити виключно з Казахстану;

право власності на вантаж має належати резидентам країн, на які не поширюються санкції;

порти можуть використовуватися тільки для транзиту, навантаження чи відправлення – без закупівлі чи виробництва товару на їх території.

У казахстанському міністерстві нагадали, що у лютому 2025 року, в межах 16-го пакету санкцій ЄС запровадив заборону на здійснення будь-яких операцій із низкою російських портів.

"Це спричинило загрозу стійкості експорту казахстанського вугілля до країн Європи. Наприклад, порт "Усть-Луга" історично використовується як ключова точка транзиту казахстанського вугілля до Європи", – пояснили у міністерстві.

Тому уряд Казахстану офіційно направив клопотання до Єврокомісії з проханням внести зміни до санкційного режиму ЄС.

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Євросоюз є найбільшим покупцем казахстанського вугілля. За даними Міністерства торгівлі Казахстану, санкції проти російських портів обумовили падіння експорту.

Так, у 2022 році обсяг експорту казахстанського вугілля до Європи становив 4,4 млн тонн на суму $419,2 млн (частка – 45% від загального експорту вугілля).

У 2023 році експорт казахстанського вугілля до ЄС зріс до 6,1 млн тонн (на $382 млн, частка – 54,3%). У 2024 році він становив 5,2 млн тонн (на $312,5 млн, 51,8%).

Втім, у січні-травні 2025 року експорт впав до 1,6 млн тонн (на $82,9 млн, або 38,5% від загального обсягу експорту вугілля з Казахстану).

"Незважаючи на тимчасове зниження показників, вжиті заходи дають змогу розраховувати на відновлення постачання казахстанського вугілля до ЄС, а також на зміцнення стійкості логістичних маршрутів", – додали у казахстанському міністерстві.

Як повідомлялося, Євросоюз відмовився від імпорту російського вугілля у 2022 році, змусивши російські компанії шукати нові ринки збуту, передусім у Китаї. Однак цього року попит на паливо в азійській країні знизився.

Через це ситуація у вугільній галузі Росії продовжує погіршуватися, вже зупинили роботу або ж опинилося на межі закриття 51 вугільне підприємство. Водночас різко зросла затовареність портових складів вугіллям. Загалом на складських майданчиках зібралося майже 50 млн тонн продукції, або чверть всього експорту за 2024 рік.