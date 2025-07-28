Китай зменшив закупівлі російського вугілля на третину. В галузі – криза

Експорт російського вугілля до Китаю в першій половині цього року різко скоротився: у вартісному вираженні він упав на 25% рік до року.

Про це свідчать підрахунки аналітиків Центру економічного прогнозування "Газпромбанку", передає The Moscow Times.

При цьому в квітні-червні обвал поставок прискорився і становив 34% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як зазначається, Росія експортує до 50% видобутого вугілля, а Китай є ключовим ринком збуту російських вугільних компаній. У 2024 році на китайський ринок припала приблизно половина всього російського експорту вугілля. У той же час, частка Росії в імпорті вугілля Китаю в 2024 році зменшилася з 23 до 18%.

Скорочення попиту з боку Китаю посилюється зниженням рентабельності поставок через високу вартість кредитних ресурсів, міцний рубль і дорогу логістику. Таким чином, важка криза, яка накрила російську вугільну промисловість після втрати європейського ринку та посилення міжнародних санкцій, продовжує наростати.

Раніше заступник міністра енергетики РФ Дмітрій Ісламов повідомив, що під загрозою закриття перебуває 51 вугільне підприємство. Загалом у Росії, станом на початок 2024 року, їх було 179.

У 2024 році збитки російської вугільної галузі склали 112,6 млрд руб., але в поточному році вони досягли цього рівня лише за підсумками січня-травня, зазначав заступник директора департаменту вугільної промисловості Міненерго РФ Дмітрій Лопатін.

Раніше стало відомо, що Мінфін Росії попередньо оцінює суму підтримки вугільної галузі, що перебуває в кризі, в 63 млрд руб. ($802,58 млн) за рахунок податкових відстрочок до кінця листопада.

До того повідомлялося, що на тлі глибокої кризи вугільної галузі, що стала наслідком втрати європейського експортного ринку, у Росії різко зросла затовареність портових складів вугіллям. Загалом на складських майданчиках зібралося майже 50 млн тонн продукції, або чверть всього експорту за 2024 рік.

Перед тим повідомлялося, що в Росії збитки вугільної промисловості встановили історичний рекорд – за підсумками першого кварталу цього року сальдований збиток російських вугільних компаній досяг 79,9 млрд руб. У середньому вугільна галузь втрачала гроші зі швидкістю 26 млрд руб. на місяць, або 900 млн руб. ($11,44 млн) на день.