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Новини Торговельна угода між США та ЄС
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Міністр торгівлі США Лутнік похвалив угоду з ЄС: "Майстер-клас від Трампа"

Лутнік про надання Україні грошей

Міністр торгівлі США Говард Лутнік висловив повне задоволення укладеною 27 липня торговою угодою між США та Євросоюзом.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNBC, повідомляє Європейська правда.

За словами Лутніка, угода, яку підписали президент США Дональд Трамп і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, є прикладом успішних переговорів. Він охарактеризував її як "майстер-клас від Трампа", наголосивши на його інтуїції та вмінні визначати межі компромісу.

"Президент знав, як далеко він може зайти, і він зайшов настільки далеко. Особливість нашого президента в тому, що він володіє інтуїцією: коли він сидить за столом переговорів і укладає угоду, він знає, як далеко він може зайти", - сказав міністр.

Водночас він зауважив, що переговорний процес ще не завершено: "Попереду багато торгів".

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угода (698) США (23905) Євросоюз (13941)


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Ну-ну. Почати загрожувати крахом світової економіки і отримати у відповідь право американцям платити більше за іноземні товари? Товари, без яких великою мірою США не можуть обійтись?
Це дійсно перемога Трампа, але в першу чергу над американцями, котрі в основному за це і заплатять. І щиро сумніваюсь, що в ЄС вишикуються черги за американськими товарами та послугами.
І головна ціна цієї перемоги, це розуміння що США більше не союзник і не партнер. І це ще не раз ударить по них в майбутньому.
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29.07.2025 18:03 Відповісти
Який там майстер - клас - надавив силою - основна зброя ж у США - якшо хтось рипнеться
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29.07.2025 18:03 Відповісти
Стісняюсь спитать: а як довго просидів би пан міністр у своєму кріслі, якби не звалив щоденно і щонічно Трумпа?
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29.07.2025 18:05 Відповісти
От лизнун так лизнув.
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29.07.2025 18:06 Відповісти
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29.07.2025 18:14 Відповісти
Лунтік
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29.07.2025 18:22 Відповісти
Містер глибока глотка. Заковтнув так заковтнув. Мастер-клас по мінєту від республіканців.
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29.07.2025 18:24 Відповісти
оОт цікаво це вже "Найвеличніший лідер **********.." чи ще ні?
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29.07.2025 18:27 Відповісти
Vot nikagda nidumal chto Shtati zahvatit stado klounov .
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29.07.2025 18:28 Відповісти
 
 