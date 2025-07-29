Міністр торгівлі США Лутнік похвалив угоду з ЄС: "Майстер-клас від Трампа"
Міністр торгівлі США Говард Лутнік висловив повне задоволення укладеною 27 липня торговою угодою між США та Євросоюзом.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNBC, повідомляє Європейська правда.
За словами Лутніка, угода, яку підписали президент США Дональд Трамп і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, є прикладом успішних переговорів. Він охарактеризував її як "майстер-клас від Трампа", наголосивши на його інтуїції та вмінні визначати межі компромісу.
"Президент знав, як далеко він може зайти, і він зайшов настільки далеко. Особливість нашого президента в тому, що він володіє інтуїцією: коли він сидить за столом переговорів і укладає угоду, він знає, як далеко він може зайти", - сказав міністр.
Водночас він зауважив, що переговорний процес ще не завершено: "Попереду багато торгів".
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Це дійсно перемога Трампа, але в першу чергу над американцями, котрі в основному за це і заплатять. І щиро сумніваюсь, що в ЄС вишикуються черги за американськими товарами та послугами.
І головна ціна цієї перемоги, це розуміння що США більше не союзник і не партнер. І це ще не раз ударить по них в майбутньому.