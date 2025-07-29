Міністр торгівлі США Лутнік похвалив угоду з ЄС: "Майстер-клас від Трампа"

Міністр торгівлі США Говард Лутнік висловив повне задоволення укладеною 27 липня торговою угодою між США та Євросоюзом.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNBC, повідомляє Європейська правда.

За словами Лутніка, угода, яку підписали президент США Дональд Трамп і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, є прикладом успішних переговорів. Він охарактеризував її як "майстер-клас від Трампа", наголосивши на його інтуїції та вмінні визначати межі компромісу.

"Президент знав, як далеко він може зайти, і він зайшов настільки далеко. Особливість нашого президента в тому, що він володіє інтуїцією: коли він сидить за столом переговорів і укладає угоду, він знає, як далеко він може зайти", - сказав міністр.

Водночас він зауважив, що переговорний процес ще не завершено: "Попереду багато торгів".

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