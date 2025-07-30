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Новини Торговельна угода між США та ЄС
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Макрон розкритикував нову торговельну угоду ЄС-США: "Нас не боялися достатньо"

Макрон про перемир’я

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз не зміг належним чином використати силу свого єдиного ринку для досягнення вигіднішої торгової угоди зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Politico з посиланням на анонімного представника французького уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Нас потрібно боятися. Нас не боялися достатньо", - заявив Макрон під час урядового засідання, коментуючи результати угоди, підписаної 27 липня.

Водночас президент Франції висловив підтримку європейським переговірникам, які, за його словами, захищали інтереси Франції та всього ЄС в умовах тиску з боку США та намірів Дональда Трампа запровадити нові мита.

Макрон також наголосив, що угоду ще можна доопрацювати: "Історія не закінчена, і ми не зупинимося на досягнутому".

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США (23916) Євросоюз (13945) Макрон Емманюель (1557)


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Пізно кинувся - Трамп вже записав угоду собі в досягнення
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30.07.2025 17:15 Відповісти
Ну ЕС це не тігр щоб його боятися. Так ласкова кішка
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30.07.2025 17:17 Відповісти
Макарон взагалі розуміє що він ляпнув?
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30.07.2025 17:59 Відповісти
Ще й як розуміє. З францезами американці вже тягались: https://tyzhden.ua/i-zabyrajte-svoi-dolary/
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30.07.2025 18:32 Відповісти
 
 