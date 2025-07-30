Макрон розкритикував нову торговельну угоду ЄС-США: "Нас не боялися достатньо"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європейський Союз не зміг належним чином використати силу свого єдиного ринку для досягнення вигіднішої торгової угоди зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Politico з посиланням на анонімного представника французького уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Нас потрібно боятися. Нас не боялися достатньо", - заявив Макрон під час урядового засідання, коментуючи результати угоди, підписаної 27 липня.

Водночас президент Франції висловив підтримку європейським переговірникам, які, за його словами, захищали інтереси Франції та всього ЄС в умовах тиску з боку США та намірів Дональда Трампа запровадити нові мита.

Макрон також наголосив, що угоду ще можна доопрацювати: "Історія не закінчена, і ми не зупинимося на досягнутому".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр торгівлі США Лутнік похвалив угоду з ЄС: "Майстер-клас від Трампа"