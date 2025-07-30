Киевщину атакуют российские дроны, работает ПВО, - ОВА

Вечером 30 июля Киевщину атакуют российские беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

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