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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Киевщину атакуют российские дроны, работает ПВО, - ОВА

ппо

Вечером 30 июля Киевщину атакуют российские беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Читайте: Украину атакуют российские ударные БпЛА, - Воздушные Силы (обновлено)

Автор: 

беспилотник (4036) ПВО (2997) Шахед (1344) война в Украине (5425)


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Зеленський відвідав підприємство на Київщині, що виробляє компоненти для ракет і дронів. Джерело: https://censor.net/ua/v3565895

Я не здивуюсь, якщо по цьому підприємству прилетить...
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30.07.2025 23:13 Ответить
Цікаво, де воно само зараз, що Київ та обл. так прасують..
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30.07.2025 23:28 Ответить
Так кожного дня дрони. Сьогодні Київ, завтра інше місто і так далі
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30.07.2025 23:29 Ответить
 
 