Київщину атакують російські дрони, працює ППО, - ОВА

Ввечері 30 липня Київщину атакують російські безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

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