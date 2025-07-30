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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Київщину атакують російські дрони, працює ППО, - ОВА

ппо

Ввечері 30 липня Київщину атакують російські безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Україну атакують російські ударні БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Автор: 

безпілотник (4634) ППО (3443) Шахед (1353) війна в Україні (5462)


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Зеленський відвідав підприємство на Київщині, що виробляє компоненти для ракет і дронів. Джерело: https://censor.net/ua/v3565895

Я не здивуюсь, якщо по цьому підприємству прилетить...
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30.07.2025 23:13 Відповісти
Цікаво, де воно само зараз, що Київ та обл. так прасують..
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30.07.2025 23:28 Відповісти
Так кожного дня дрони. Сьогодні Київ, завтра інше місто і так далі
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30.07.2025 23:29 Відповісти
 
 