Правительство Германии одобрило проект бюджета на 2026 год, который предусматривает около 8,5 млрд евро для Украины
На заседании в среду, 30 июля, правительство ФРГ одобрило бюджетные планы на 2026 год.
Об этом сообщают "ЕП" и DW, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что правительство одобрило проект министра финансов Ларса Клингбайля, предусматривающий расходы в размере 520,5 миллиарда евро. Это на 3,5% больше, чем предусмотрено в еще не утвержденном бюджете на этот год.
Заимствования в проекте бюджета предусмотрены на уровне почти 174,3 млрд евро - на 31 млрд евро больше, чем в этом году.
Инвестиции правительства Германии в 2026 году составят около 126,7 млрд евро, или на 11 млрд евро больше, чем в этом году.
Вырастут также оборонные расходы с 62,4 млрд евро до 82,7 млрд евро в 2026 году. Рост этих расходов произойдет за счет финансирования закупок оружия и боеприпасов.
В одобренном проекте бюджета на 2026 год также предусмотрено около 8,5 миллиарда евро военной помощи Украине.
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Під кожен євро жорсткі вимоги до диктатора Зеленського.
Не зробить хоч чогось - не давати нічого. І хай шукає гроші для бюджета деінде.
**** .. я ж казав що Зенарко це яник.
щє не зовсім, але почяток дає надії...