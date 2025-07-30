Правительство Германии одобрило проект бюджета на 2026 год, который предусматривает около 8,5 млрд евро для Украины

На заседании в среду, 30 июля, правительство ФРГ одобрило бюджетные планы на 2026 год.

Об этом сообщают "ЕП" и DW, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правительство одобрило проект министра финансов Ларса Клингбайля, предусматривающий расходы в размере 520,5 миллиарда евро. Это на 3,5% больше, чем предусмотрено в еще не утвержденном бюджете на этот год.

Заимствования в проекте бюджета предусмотрены на уровне почти 174,3 млрд евро - на 31 млрд евро больше, чем в этом году.

Инвестиции правительства Германии в 2026 году составят около 126,7 млрд евро, или на 11 млрд евро больше, чем в этом году.

Вырастут также оборонные расходы с 62,4 млрд евро до 82,7 млрд евро в 2026 году. Рост этих расходов произойдет за счет финансирования закупок оружия и боеприпасов.

В одобренном проекте бюджета на 2026 год также предусмотрено около 8,5 миллиарда евро военной помощи Украине.

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