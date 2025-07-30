Уряд Німеччини схвалив проєкт бюджету на 2026 рік, який передбачає близько 8,5 млрд євро для України
На засіданні у середу, 30 липня, уряд ФРН схвалив бюджетні плани на 2026 рік.
Про це повідомляють "ЄП" та DW, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що уряд схвалив проєкт міністра фінансів Ларса Клінгбайля, що передбачає видатки в розмірі 520,5 мільярда євро. Це на 3,5% більше, ніж передбачено в ще не затвердженому бюджеті на цей рік.
Запозичення в проєкті бюджету передбачені на рівні майже 174,3 млрд євро – на 31 млрд євро більше, ніж цього року.
Інвестиції уряду Німеччини у 2026 році становитимуть близько 126,7 млрд євро, або на 11 млрд євро більше, ніж цьогоріч.
Зростуть також оборонні витрати з 62,4 млрд євро до 82,7 млрд євро у 2026 році. Ріст цих витрат відбудеться за рахунок фінансування закупівель зброї та боєприпасів.
У схваленому проєкті бюджету на 2026 рік також передбачено близько 8,5 мільярда євро військової допомоги Україні.
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Під кожен євро жорсткі вимоги до диктатора Зеленського.
Не зробить хоч чогось - не давати нічого. І хай шукає гроші для бюджета деінде.
**** .. я ж казав що Зенарко це яник.
щє не зовсім, але почяток дає надії...