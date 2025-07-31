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Новости Санкции США против Ирана
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США наложили санкции на более 50 судов флота Ирана

30 июля США ввели новые санкции против флота Ирана

США ввели санкции против судоходной империи, связанной с режимом в Иране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В министерстве отметили, что вносят в санкционный список 50 человек и организаций, а также блокируют деятельность более 50 судов, "которые являются частью огромной судоходной империи, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани", сыном главного политического советника Верховного лидера Ирана.

В то же время отмечается, что Шамхани-младший использовал коррупционные связи и политическое влияние своего отца на топ-чиновников иранского режима для развития огромного флота танкеров и контейнеровозов. Сейчас эта сеть продолжает транспортировать нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, что приносит миллиарды долларов прибыли.

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Автор: 

Иран (2065) санкции (11722) США (27605)


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Топ комментарии
+4
ви знаєте чому верблюд вату не їсть? - а не хоче...
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31.07.2025 03:16 Ответить
+3
припинення вогню кацапні по жінках і дитях в Україні?
це і буде дія - а поки щє доня наклав на ***** аж *****....
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31.07.2025 02:57 Ответить
+2
А на росію чому не наклали? 2 рази щоб не вставати, як кажуть
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31.07.2025 03:04 Ответить
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судноплавної імперії, пов'язаної з режимом в Ірані?
це яка сама імперія? - доня тако і брехун...
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31.07.2025 02:51 Ответить
припинення вогню кацапні по жінках і дитях в Україні?
це і буде дія - а поки щє доня наклав на ***** аж *****....
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31.07.2025 02:57 Ответить
А на росію чому не наклали? 2 рази щоб не вставати, як кажуть
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31.07.2025 03:04 Ответить
а подумайте
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31.07.2025 03:15 Ответить
ви знаєте чому верблюд вату не їсть? - а не хоче...
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31.07.2025 03:16 Ответить
блокують діяльність понад 50 суден, Джерело: https://censor.net/ua/n3566190
тобто у порти світу їх впускати не будуть ?
чи вони будуть розгружатись на спец платформах ? Чи запчастини не будуть продавати ?
Яка дія тих санкцій?
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31.07.2025 04:18 Ответить
їм заборонено заходити у теріторіальні води США та винаймати американських лоцманів.
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31.07.2025 04:23 Ответить
Санкції - це топити танкери. Все інше рано чи пізно обходиться.
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31.07.2025 08:00 Ответить
 
 