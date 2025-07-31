США наложили санкции на более 50 судов флота Ирана

США ввели санкции против судоходной империи, связанной с режимом в Иране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

В министерстве отметили, что вносят в санкционный список 50 человек и организаций, а также блокируют деятельность более 50 судов, "которые являются частью огромной судоходной империи, контролируемой Мохаммедом Хоссейном Шамхани", сыном главного политического советника Верховного лидера Ирана.

В то же время отмечается, что Шамхани-младший использовал коррупционные связи и политическое влияние своего отца на топ-чиновников иранского режима для развития огромного флота танкеров и контейнеровозов. Сейчас эта сеть продолжает транспортировать нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, что приносит миллиарды долларов прибыли.

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