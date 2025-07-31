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Новини Санкції США проти Ірану
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США наклали санкції на понад 50 суден флоту Ірану

30 липня США наклали нові санкції на флот Ірану

США запровадили санкції проти судноплавної імперії, пов'язаної з режимом в Ірані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У міністерстві зазначили, що вносять до списку санкцій 50 осіб та організацій, а також блокують діяльність понад 50 суден, "які є частиною величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані", сином головного політичного радника Верховного лідера Ірану.

Водночас зазначається, що Шамхані-молодший використовував корупційні зв’язки та політичний вплив свого батька на топ-посадовців іранського режиму для розбудови величезного флоту танкерів і контейнеровозів. Зараз ця мережа продовжує транспортувати нафту й нафтопродукти з Ірану та Росії, а також інші вантажі покупцям по всьому світу, що приносить мільярди доларів прибутку.

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Автор: 

Іран (2320) санкції (12490) США (23926)


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судноплавної імперії, пов'язаної з режимом в Ірані?
це яка сама імперія? - доня тако і брехун...
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31.07.2025 02:51 Відповісти
припинення вогню кацапні по жінках і дитях в Україні?
це і буде дія - а поки щє доня наклав на ***** аж *****....
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31.07.2025 02:57 Відповісти
А на росію чому не наклали? 2 рази щоб не вставати, як кажуть
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31.07.2025 03:04 Відповісти
 
 