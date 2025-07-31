США наклали санкції на понад 50 суден флоту Ірану

США запровадили санкції проти судноплавної імперії, пов'язаної з режимом в Ірані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У міністерстві зазначили, що вносять до списку санкцій 50 осіб та організацій, а також блокують діяльність понад 50 суден, "які є частиною величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані", сином головного політичного радника Верховного лідера Ірану.

Водночас зазначається, що Шамхані-молодший використовував корупційні зв’язки та політичний вплив свого батька на топ-посадовців іранського режиму для розбудови величезного флоту танкерів і контейнеровозів. Зараз ця мережа продовжує транспортувати нафту й нафтопродукти з Ірану та Росії, а також інші вантажі покупцям по всьому світу, що приносить мільярди доларів прибутку.

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