США наклали санкції на понад 50 суден флоту Ірану
США запровадили санкції проти судноплавної імперії, пов'язаної з режимом в Ірані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
У міністерстві зазначили, що вносять до списку санкцій 50 осіб та організацій, а також блокують діяльність понад 50 суден, "які є частиною величезної судноплавної імперії, контрольованої Мохаммедом Хоссейном Шамхані", сином головного політичного радника Верховного лідера Ірану.
Водночас зазначається, що Шамхані-молодший використовував корупційні зв’язки та політичний вплив свого батька на топ-посадовців іранського режиму для розбудови величезного флоту танкерів і контейнеровозів. Зараз ця мережа продовжує транспортувати нафту й нафтопродукти з Ірану та Росії, а також інші вантажі покупцям по всьому світу, що приносить мільярди доларів прибутку.
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це яка сама імперія? - доня тако і брехун...
це і буде дія - а поки щє доня наклав на ***** аж *****....