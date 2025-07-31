Враг 475 ударами атаковал Запорожскую область за последние сутки, трое пострадавших
Всего в течение суток оккупанты нанесли 475 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Двое мужчин и женщина ранены в результате вражеских обстрелов Гуляйполя и Новогригорьевки", - говорится в сообщении.
Войска РФ осуществили 8 авиационных ударов по Гуляйполю, Белогорью и Новогригорьевке. А также:
- 307 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Преображенку, Щербаки, Малиновку, Красное, Зеленый Гай, Ольговское, Мирное, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.
- 6 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Малиновку и Новоданиловку.
- 154 артиллерийских удара нанесены по территории Беленького, Веселянки, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
"Поступило 65 сообщений о разрушении квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей", - отметил Федоров.
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