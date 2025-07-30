Всіх засуджених евакуювали з колонії на Запоріжжі, яку росіяни атакували КАБами, - Галущенко

З виправної колонії в Запорізькій області, яку російські загарбники атакували КАБами, евакуювали всіх засуджених.

Про це повідомив міністр юстиції Герман Галущенко, якого цитує пресслужба Мінʼюсту, інформує Цензор.НЕТ.

"У колонії є бомбосховища, і під час повітряних тривог засуджені туди спускаються. Але цього разу, на жаль, через характер удару скористатися укриттям було неможливо. Всі засуджені були евакуйовані з колонії одразу після обстрілу", - розповів очільник відомства.

Галущенко наголосив на необхідності міжнародної реакції на цілеспрямований удар держави-агресора по пенітенціарній установі.

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"Це - терористичний акт, свідомий удар по пенітенціарній установі, який не може бути виправданий жодними воєнними цілями. Ми вже звернулися до міжнародних організацій із закликом приїхати на місце події, і зафіксували цей факт умисного тероризму. Обстріли установ, де утримуються люди, - це пряме порушення міжнародного гуманітарного права", - сказав очільник Мінʼюсту.

Нагадаємо, що 28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії у Запорізькій області за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ). Повідомлялося про 17 загиблих та понад 40 поранених.

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