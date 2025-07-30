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Новини Обстріли Запорізької області
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Всіх засуджених евакуювали з колонії на Запоріжжі, яку росіяни атакували КАБами, - Галущенко

обстріл колонії

З виправної колонії в Запорізькій області, яку російські загарбники атакували КАБами, евакуювали всіх засуджених.

Про це повідомив міністр юстиції Герман Галущенко, якого цитує пресслужба Мінʼюсту, інформує Цензор.НЕТ.

"У колонії є бомбосховища, і під час повітряних тривог засуджені туди спускаються. Але цього разу, на жаль, через характер удару скористатися укриттям було неможливо. Всі засуджені були евакуйовані з колонії одразу після обстрілу", - розповів очільник відомства.

Галущенко наголосив на необхідності міжнародної реакції на цілеспрямований удар держави-агресора по пенітенціарній установі.

Дивіться також: Два КАБи влучили в їдальню, один - у місце проживання засуджених, - заступник начальника Біленьківської колонії про обстріл. ФОТОрепортаж

"Це - терористичний акт, свідомий удар по пенітенціарній установі, який не може бути виправданий жодними воєнними цілями. Ми вже звернулися до міжнародних організацій із закликом приїхати на місце події, і зафіксували цей факт умисного тероризму. Обстріли установ, де утримуються люди, - це пряме порушення міжнародного гуманітарного права", - сказав очільник Мінʼюсту.

Нагадаємо, що 28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили РФ здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії у Запорізькій області за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ). Повідомлялося про 17 загиблих та понад 40 поранених.

Дивіться також: Удар РФ по Біленьківській колонії: Лубінець звернувся до прем’єр-міністра та міністра юстиції щодо убезпечення людей в місцях несвободи. ФОТОрепортаж

Автор: 

колонія (264) Мін’юст (1620) евакуація (2376) Запорізька область (3892) Галущенко Герман (548)


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Людинка Деркача тепер міністр юстиції.
Класс!!!
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30.07.2025 23:23 Відповісти
класно. так дійсно класно. А коли так само зроблять з Сумською областю. Спасіба верховному за курську операцію
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30.07.2025 23:33 Відповісти
Капєц, а зеки чим **** недовгодили? Чи кацапи на повному серьозі враховують їх як "трудовиє рєзєрви"?
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30.07.2025 23:50 Відповісти
Там були, російські війсковополоненні. Але Путіну, без різниці
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31.07.2025 00:01 Відповісти
Пусть не рассказует..Спукаються..в СИЗО жулики рассказуют, что во время тревоги никто никого никуда в убежище не отводит..Так и тут..
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31.07.2025 01:30 Відповісти
 
 