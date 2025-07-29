Удар РФ по Біленьківській колонії: Лубінець звернувся до прем’єр-міністра та міністра юстиції щодо убезпечення людей в місцях несвободи. ФОТОрепортаж

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після російського удару по Біленьківській виправній колонії на Запоріжжі направив листи до прем’єр-міністра та міністра юстиції щодо вжиття невідкладних заходів для безпеки людей в місцях несвободи біля зони бойових дій.

Про це Лубінець повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі Росія обстріляла Біленьківську виправну колонію №99 - загинуло 16 людей, близько 50 - отримали поранення. Зруйнована їдальня, два гуртожитки та інші приміщення. Вчергове країна-агресор вбила цивільних громадян України. Вчергове вчинила воєнний злочин!" - нагадав він.

Проте, наголосив омбудсмен, у цій ситуації викликає обурення ще й безвідповідальне ставлення виконавчої влади до безпеки людей, які утримуються у місцях несвободи, наближених до районів бойових дій.

"Колонія, яку обстріляла РФ, розташована всього за 20 кілометрів із лінією зіткнення. І раніше, я як Омбудсман України, неодноразово звертався до центральних органів виконавчої влади, Кабінету Міністрів України задля того, щоб була організована евакуація людей із місць несвободи. Також я наголошував на важливості безпеки цієї категорії громадян у своїй Щорічній доповіді за 2024 рік і окремій Спеціальній доповіді, що були розглянуті народними депутатами України. Крім того подібні рекомендації були напрацьовані і низкою громадських організацій", - розповів Лубінець.

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За його словами, лише два місяці тому його представник з прав людини в місцях несвободи Віталій Нікулін порушував це питання на окремій нараді із керівництвом Мін’юсту: заступником міністра юстиції України Пікаловим Євгеном та начальником Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Горобцем Євгеном. Зокрема, щодо евакуації саме цього місця несвободи.

"І який результат? Працівники Міністерства взяли інформацію до уваги, організували наради на місцевому рівні, але своєчасних дієвих заходів щодо релокації установи або евакуації людей, як ми бачимо, не було вжито. І лише після смертей та десятків поранених, упродовж одного дня, у Мін’юсту знайшлась можливість евакуювати усіх утримуваних з Біленьківської колонії до інших установ виконання покарань", - наголосив уповноважений.

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Лубінець повідомив, що сьогодні негайно направив листа міністру юстиції України з вимогою:

по-перше, вжити невідкладних заходів щодо релокації установ (евакуації утримуваних осіб);

по-друге, провести службове розслідування, за результатами якого вжити заходів щодо притягнення винних до відповідальності;

по-третє, надати оцінку попереднім діям відповідних службових осіб.

А такодж прем’єр-міністру України з вимогою: корегувати положень нормативно-правових актів щодо евакуації людей із місць несвободи. Зміни мають передбачати проведення оцінки стану безпеки перебування ув’язнених в місцях несвободи, а також встановлення безпечної відстані від зони бойових дій. Також потребує розширення перелік органів, які ухвалюють рішення про евакуацію утримуваних.

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"Наразі очікую невідкладного реагування влади. Нам потрібні конкретні дії та зміни тут і зараз, щоб убезпечити цивільних від воєнних злочинів росіян. Росія ж має понести покарання за черговий воєнний злочин, а чиновники — за невиконання службових обов’язків", - підсумував омбудсмен.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що удар росіян по колонії у Запорізькому районі є воєнним злочином.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували один з пенітенціарних закладів на Запоріжжі, 17 загиблих та понад 40 поранених.













