Удар РФ по Беленьковской колонии: Лубинец обратился к премьер-министру и министру юстиции по поводу обеспечения безопасности людей в местах несвободы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после российского удара по Беленьковской исправительной колонии в Запорожье направил письма к премьер-министру и министру юстиции о принятии неотложных мер для безопасности людей в местах несвободы возле зоны боевых действий.

Об этом Лубинец сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью Россия обстреляла Беленьковскую исправительную колонию №99 - погибло 16 человек, около 50 - получили ранения. Разрушена столовая, два общежития и другие помещения. В очередной раз страна-агрессор убила гражданских граждан Украины. В очередной раз совершила военное преступление!" - напомнил он.

Однако, подчеркнул омбудсмен, в этой ситуации вызывает возмущение еще и безответственное отношение исполнительной власти к безопасности людей, содержащихся в местах несвободы, приближенных к районам боевых действий.

"Колония, которую обстреляла РФ, расположена всего в 20 километрах от линии соприкосновения. И раньше, я как Омбудсман Украины, неоднократно обращался к центральным органам исполнительной власти, Кабинету Министров Украины для того, чтобы была организована эвакуация людей из мест несвободы. Также я подчеркивал важность безопасности этой категории граждан в своем Ежегодном докладе за 2024 год и отдельном Специальном докладе, которые были рассмотрены народными депутатами Украины. Кроме того подобные рекомендации были наработаны и рядом общественных организаций", - рассказал Лубинец.

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По его словам, всего два месяца назад его представитель по правам человека в местах несвободы Виталий Никулин поднимал этот вопрос на отдельном совещании с руководством Минюста: заместителем министра юстиции Украины Пикаловым Евгением и начальником Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Горобцом Евгением. В частности, по эвакуации именно этого места несвободы.

"И какой результат? Работники Министерства приняли информацию во внимание, организовали совещания на местном уровне, но своевременных действенных мер по релокации учреждения или эвакуации людей, как мы видим, не было принято. И только после смертей и десятков раненых, в течение одного дня, у Минюста нашлась возможность эвакуировать всех удерживаемых из Беленьковской колонии в другие учреждения исполнения наказаний", - подчеркнул уполномоченный.

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Лубинец сообщил, что сегодня немедленно направил письмоминистру юстиции Украины с требованием:

во-первых, принять неотложные меры по релокации учреждений (эвакуации удерживаемых лиц);

во-вторых, провести служебное расследование, по результатам которого принять меры по привлечению виновных к ответственности;

в-третьих, дать оценку предыдущим действиям соответствующих должностных лиц.

А такодж премьер-министру Украины с требованием: корректировать положений нормативно-правовых актов по эвакуации людей из мест несвободы. Изменения должны предусматривать проведение оценки состояния безопасности пребывания заключенных в местах несвободы, а также установление безопасного расстояния от зоны боевых действий. Также требует расширения перечень органов, которые принимают решение об эвакуации удерживаемых.

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"Сейчас ожидаю безотлагательного реагирования власти. Нам нужны конкретные действия и изменения здесь и сейчас, чтобы обезопасить гражданских от военных преступлений россиян. Россия же должна понести наказание за очередное военное преступление, а чиновники - за невыполнение служебных обязанностей", - подытожил омбудсмен.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что удар россиян по колонии в Запорожском районе является военным преступлением.

Как сообщалось, ночью россияне атаковали одно из пенитенциарных учреждений в Запорожье, 17 погибших и более 40 раненых.













