Ворог 475 разів атакував Запорізьку область минулої доби, троє постраждалих
Загалом упродовж доби окупанти завдали 475 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Двоє чоловіків та жінка поранені внаслідок ворожих обстрілів Гуляйполя та Новогригорівки", - йдеться в повідомленні.
Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Гуляйполю, Білогірʼю та Новогригорівці. А також:
- 307 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Преображенку, Щербаки, Малинівку, Червоне, Зелений Гай, Ольгівське, Мирне, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
- 6 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Малинівку та Новоданилівку.
- 154 артилерійських ударів завдано по території Біленького, Веселянки, Камʼянського, Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 65 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок", - зазначив Федоров.
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