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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Враг повредил железнодорожную инфраструктуру в Киеве, - "Укрзалізниця"

Последствия обстрела

В результате ночного обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов столицы. Движение на этом участке временно осуществляется тепловозами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Работники и пассажиры не пострадали. Все причастные службы уже работают на месте: восстановление полноценного движения по участку ожидаем уже около 9 утра", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что поезда дальнего следования движутся по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении от Святошина до станции Киев-Пассажирский.

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Автор: 

Киев (25932) обстрел (28785) Укрзализныця (2779) Воздушные атаки на Киев (840)


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Та ви не парьтеся - то уламки через все місто пролетіли і випадково впали.
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31.07.2025 09:47 Ответить
Чому не їбашимо по залізниці в Москві ? Єрмак не дозволяє по своїм бити ?
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31.07.2025 09:51 Ответить
 
 