Враг повредил железнодорожную инфраструктуру в Киеве, - "Укрзалізниця"
В результате ночного обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов столицы. Движение на этом участке временно осуществляется тепловозами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
"Работники и пассажиры не пострадали. Все причастные службы уже работают на месте: восстановление полноценного движения по участку ожидаем уже около 9 утра", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что поезда дальнего следования движутся по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении от Святошина до станции Киев-Пассажирский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Герхард
показать весь комментарий31.07.2025 09:47 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Леонид Тищенко #456549
показать весь комментарий31.07.2025 09:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль