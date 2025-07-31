Враг повредил железнодорожную инфраструктуру в Киеве, - "Укрзалізниця"

В результате ночного обстрела Киева повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов столицы. Движение на этом участке временно осуществляется тепловозами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"Работники и пассажиры не пострадали. Все причастные службы уже работают на месте: восстановление полноценного движения по участку ожидаем уже около 9 утра", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что поезда дальнего следования движутся по графику. Однако могут быть незначительные отклонения от графика поездов Kyiv City Express в направлении от Святошина до станции Киев-Пассажирский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия комбинированного удара по Киеву: шестеро погибших, в том числе 6-летний мальчик (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж