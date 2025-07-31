Ворог пошкодив залізничну інфраструктуру в Києві, - "Укрзалізниця"
Внаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів столиці. Рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"
"Працівники та пасажири не постраждали. Всі причетні служби вже працюють на місці: відновлення повноцінного руху ділянкою очікуємо вже близько 9 ранку", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що поїзди далекого сполучення рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіка поїздів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Герхард
показати весь коментар31.07.2025 09:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар31.07.2025 09:51 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль