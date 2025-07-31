Ворог пошкодив залізничну інфраструктуру в Києві, - "Укрзалізниця"

Внаслідок нічного обстрілу Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів столиці. Рух на цій ділянці тимчасово здійснюється тепловозами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

"Працівники та пасажири не постраждали. Всі причетні служби вже працюють на місці: відновлення повноцінного руху ділянкою очікуємо вже близько 9 ранку", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що поїзди далекого сполучення рухаються за графіком. Проте можуть бути незначні відхилення від графіка поїздів Kyiv City Express в напрямку від Святошина до станції Київ-Пасажирський.

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