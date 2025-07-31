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Новости Донетчина
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Под контролем Украины остаются 32,8% территории Донетчины, - ОВА

прилеты в оккупированном Донецке

По состоянию на 24 июля 2025 года под контролем украинской власти находятся 32,8% территории Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, общая площадь области составляет 26,5 тыс. кв. км, из которых временно оккупировано 17 804 кв. км или 67,2%. Из 1298 населенных пунктов 847 находятся под оккупацией, в том числе 447 - с 2014 года. Деоккупировано сейчас 42 населенных пункта.

Глава области отметил, что российские войска ежедневно осуществляют около 3000 ударов по территории Донецкой области. В зоне активных боевых действий находится 18 громад, где проживает около 23 тысяч человек, среди которых более 110 детей.

Филашкин призвал жителей эвакуироваться из опасных районов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты оккупировали Каменское в Запорожье и Верхнекаменское в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

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контроль (195) Донецкая область (10349)


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Такими темпами парашинці за 10 років захоплять весь Донбас, Скоти,
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31.07.2025 10:55 Ответить
згодний!
потужна робота донецької ова!!!
головне, гроші поступають регулярно на розвиток донецької області!
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31.07.2025 10:59 Ответить
Скільки залишається під контролем територій Луганської області і скільки обсяг фінансування ЛОВЦА (Луганської обласної військово-цивільної адміністрації)?
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31.07.2025 11:05 Ответить
покажіть тому бовдуру мапу DEEP STATE. звиздун зеленодупий!
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31.07.2025 11:13 Ответить
Так ти і сам можеш https://deepstatemap.live/en#8/47.9108193/38.1802368 відкрити. А паралельно-мапу https://infoportal.ua/karta-donetskoyi-oblasti/ адмінкордонів Донецької області. Порівняй скільки захоплено.
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31.07.2025 11:43 Ответить
Цікаво, це хтось один вираховує ці відсотки, чи в ОВА створена для цього ціла робоча група?
Неважливо скільки точно відсотків ми контролюємо, важливо - чому хоч щось контролюють рашисти. І чому ми чуємо про повільну, але окупацію, а не деокупацію.
І це ніби банальщина, але вказує на підходи та настрої у владі.
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31.07.2025 11:40 Ответить
Так вони ще з 2014 контролювали частину Донецької та Луганської областей, ти не знав ? А щодо повільної окупації-в них банально набагато більше живої сили та зброї-хіба це треба пояснювати ? Але в цій повільній окупації орки втрачають набагато більше ресурсу аніж ми, тому що наступають. Інакше було б навпаки. Окупують вони випалену землю-на ній вже немає нічого. ЗСУ виснажують живу силу ворога, тому що поки що інших варіантів немає. Орки дохнуть та калічаться пачками. От тільки безмозкових тарганів там на болотах, що підписують контракти у надії розрахуватися з боргами, ще вистачає, нажаль. Чепушилін 24.02.2022 казав що вийти до адмінмежі Донбасу їм треба декілька днів. 3,5 роки пройшло, а досі не вийшли.
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31.07.2025 12:15 Ответить
 
 