Под контролем Украины остаются 32,8% территории Донетчины, - ОВА

По состоянию на 24 июля 2025 года под контролем украинской власти находятся 32,8% территории Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, общая площадь области составляет 26,5 тыс. кв. км, из которых временно оккупировано 17 804 кв. км или 67,2%. Из 1298 населенных пунктов 847 находятся под оккупацией, в том числе 447 - с 2014 года. Деоккупировано сейчас 42 населенных пункта.

Глава области отметил, что российские войска ежедневно осуществляют около 3000 ударов по территории Донецкой области. В зоне активных боевых действий находится 18 громад, где проживает около 23 тысяч человек, среди которых более 110 детей.

Филашкин призвал жителей эвакуироваться из опасных районов.

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