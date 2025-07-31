Під контролем України залишаються 32,8% території Донецької області, - ОВА
Станом на 24 липня 2025 року під контролем української влади перебувають 32,8% території Донецької області.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, загальна площа області становить 26,5 тис. кв. км, з яких тимчасово окуповано 17 804 кв. км, або 67,2%. З 1298 населених пунктів 847 перебувають під окупацією, у тому числі 447 - з 2014 року. Деокуповано наразі 42 населені пункти.
Очільник області зазначив, що російські війська щодня здійснюють близько 3 000 ударів по території Донеччини. У зоні активних бойових дій перебуває 18 громад, де проживає близько 23 тисяч людей, серед яких понад 110 дітей.
Філашкін закликав мешканців евакуюватися з небезпечних районів.
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потужна робота донецької ова!!!
головне, гроші поступають регулярно на розвиток донецької області!
Неважливо скільки точно відсотків ми контролюємо, важливо - чому хоч щось контролюють рашисти. І чому ми чуємо про повільну, але окупацію, а не деокупацію.
І це ніби банальщина, але вказує на підходи та настрої у владі.
А інші сторона цього життя, це, вибачте - жо*а. Та яка на фронті. Пекло в якому знаходяться українські військові. Я навесні був пару днів під ********* у відрядженні. 12км. до 0. І це була повна, безпросвітна жо*а, з якої ми ледве вибрались живими. Я уяви не маю, як там зараз, тим більше на 0. Як там взагалі можна вижити.
Мені плювати скільки дохне рашистів. Мене турбує, що поки чиновники демонструють всю свою прихильність до бюрократизму з відсоточками, на фронті не вистачає (і це м'яко кажучи) тих же дронів, снарядів.... Скільки їх можна купити замість утримання безтолкової Донецької ОВА. Яка рахує відсотки за цілком реальні і величезні гроші. А кожен дрон чи снаряд в ЗСУ це збережене життя українця.