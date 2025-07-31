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Новини Ситуація на Донеччині
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Під контролем України залишаються 32,8% території Донецької області, - ОВА

прильоти в окупованому Донецьку

Станом на 24 липня 2025 року під контролем української влади перебувають 32,8% території Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, загальна площа області становить 26,5 тис. кв. км, з яких тимчасово окуповано 17 804 кв. км, або 67,2%. З 1298 населених пунктів 847 перебувають під окупацією, у тому числі 447 - з 2014 року. Деокуповано наразі 42 населені пункти.

Очільник області зазначив, що російські війська щодня здійснюють близько 3 000 ударів по території Донеччини. У зоні активних бойових дій перебуває 18 громад, де проживає близько 23 тисяч людей, серед яких понад 110 дітей.

Філашкін закликав мешканців евакуюватися з небезпечних районів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти окупували Кам’янське на Запоріжжі та Верхньокам’янське на Донеччині, - DeepState. МАПИ

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контроль (215) Донецька область (9185)


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Такими темпами парашинці за 10 років захоплять весь Донбас, Скоти,
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31.07.2025 10:55 Відповісти
згодний!
потужна робота донецької ова!!!
головне, гроші поступають регулярно на розвиток донецької області!
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31.07.2025 10:59 Відповісти
Скільки залишається під контролем територій Луганської області і скільки обсяг фінансування ЛОВЦА (Луганської обласної військово-цивільної адміністрації)?
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31.07.2025 11:05 Відповісти
покажіть тому бовдуру мапу DEEP STATE. звиздун зеленодупий!
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31.07.2025 11:13 Відповісти
Так ти і сам можеш https://deepstatemap.live/en#8/47.9108193/38.1802368 відкрити. А паралельно-мапу https://infoportal.ua/karta-donetskoyi-oblasti/ адмінкордонів Донецької області. Порівняй скільки захоплено.
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31.07.2025 11:43 Відповісти
Цікаво, це хтось один вираховує ці відсотки, чи в ОВА створена для цього ціла робоча група?
Неважливо скільки точно відсотків ми контролюємо, важливо - чому хоч щось контролюють рашисти. І чому ми чуємо про повільну, але окупацію, а не деокупацію.
І це ніби банальщина, але вказує на підходи та настрої у владі.
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31.07.2025 11:40 Відповісти
Так вони ще з 2014 контролювали частину Донецької та Луганської областей, ти не знав ? А щодо повільної окупації-в них банально набагато більше живої сили та зброї-хіба це треба пояснювати ? Але в цій повільній окупації орки втрачають набагато більше ресурсу аніж ми, тому що наступають. Інакше було б навпаки. Окупують вони випалену землю-на ній вже немає нічого. ЗСУ виснажують живу силу ворога, тому що поки що інших варіантів немає. Орки дохнуть та калічаться пачками. От тільки безмозкових тарганів там на болотах, що підписують контракти у надії розрахуватися з боргами, ще вистачає, нажаль. Чепушилін 24.02.2022 казав що вийти до адмінмежі Донбасу їм треба декілька днів. 3,5 роки пройшло, а досі не вийшли.
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31.07.2025 12:15 Відповісти
Я звісно згоден з написаного Вами, але все таки Ви не зрозуміли суть мого коментаря. Він в тому, що чиновники (і не лише вони) відірвані від реальності. Вони з завзяттям рахують відсотки. Щось там закликають. Створюють безкінечні робочі групи..... І все ніби і ОК. Робота робиться, лозунги проголошуються, звіти подаються.
А інші сторона цього життя, це, вибачте - жо*а. Та яка на фронті. Пекло в якому знаходяться українські військові. Я навесні був пару днів під ********* у відрядженні. 12км. до 0. І це була повна, безпросвітна жо*а, з якої ми ледве вибрались живими. Я уяви не маю, як там зараз, тим більше на 0. Як там взагалі можна вижити.
Мені плювати скільки дохне рашистів. Мене турбує, що поки чиновники демонструють всю свою прихильність до бюрократизму з відсоточками, на фронті не вистачає (і це м'яко кажучи) тих же дронів, снарядів.... Скільки їх можна купити замість утримання безтолкової Донецької ОВА. Яка рахує відсотки за цілком реальні і величезні гроші. А кожен дрон чи снаряд в ЗСУ це збережене життя українця.
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31.07.2025 13:11 Відповісти
Я відповідав більше не про статистів з ова, а про окупацію та деокупацію. Про те як "друга армія світу" обіцяла взяти Київ за декілька днів, а через 3,5 роки повномасштабки досі не змогла захопити усю Донецьку область. А статисти з ова-що з них взяти ? Нарахували тільки, що ми досі контролюємо третину тієї області. Ну, судячи з мап станом на зараз-десь так і є.
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31.07.2025 13:19 Відповісти
 
 