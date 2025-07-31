Під контролем України залишаються 32,8% території Донецької області, - ОВА

Станом на 24 липня 2025 року під контролем української влади перебувають 32,8% території Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, загальна площа області становить 26,5 тис. кв. км, з яких тимчасово окуповано 17 804 кв. км, або 67,2%. З 1298 населених пунктів 847 перебувають під окупацією, у тому числі 447 - з 2014 року. Деокуповано наразі 42 населені пункти.

Очільник області зазначив, що російські війська щодня здійснюють близько 3 000 ударів по території Донеччини. У зоні активних бойових дій перебуває 18 громад, де проживає близько 23 тисяч людей, серед яких понад 110 дітей.

Філашкін закликав мешканців евакуюватися з небезпечних районів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти окупували Кам’янське на Запоріжжі та Верхньокам’янське на Донеччині, - DeepState. МАПИ