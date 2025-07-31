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Новости Реформы в Украине
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Украина предложит реформу ОБСЕ из пяти шагов, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Украина в ближайшее время предложит комплексную реформу ОБСЕ, включающую пять шагов, способных вывести организацию из тупика.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Сибига подчеркнул, что ОБСЕ не смогла предотвратить агрессию, и примером этого является ежедневная реальность российского террора против Украины. По его словам, главной причиной кризиса являются действия Москвы, которая нарушила все десять принципов Хельсинкского декалога.

Министр также отметил, что нынешний режим в России стал еще более агрессивным, чем во времена СССР, а ее военное сотрудничество с Северной Кореей, Ираном и привлечение иностранных наемников подтверждает намерения расширить войну.

По его словам, Украина намерена работать над поиском решений для установления справедливого и устойчивого мира, основанного на верховенстве права, что будет гарантировать безопасность не только для Украины, но и для всей Европы.

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Автор: 

ОБСЕ (4893) Сибига Андрей (578)


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Топ комментарии
+4
Реформатор світового рівня !!
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31.07.2025 11:45 Ответить
+4
Дивлячись на зелені реформи в Україні, ці пропозиції навіть розглядати не будуть.
Невже це не зрозуміло?!?
Щоб розгянули, потрібно мати адекватну репутацію.
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31.07.2025 11:49 Ответить
+4
Аби ляпнути. Ця зелень погана в себе не може реформи в порядок привести то вони пішли в світ порядок наводити вам самим не смішно
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31.07.2025 11:50 Ответить
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Реформатор світового рівня !!
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31.07.2025 11:45 Ответить
Мало тут вже насрали, зелені підари?
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31.07.2025 11:49 Ответить
Дивлячись на зелені реформи в Україні, ці пропозиції навіть розглядати не будуть.
Невже це не зрозуміло?!?
Щоб розгянули, потрібно мати адекватну репутацію.
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31.07.2025 11:49 Ответить
Що і там збирпаєтеся побудувати хуцпу, Хазу "малину" в якому будинку будете робити?
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31.07.2025 11:49 Ответить
Спочатку Україні нормальні реформи запропонуйте.
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31.07.2025 11:50 Ответить
Аби ляпнути. Ця зелень погана в себе не може реформи в порядок привести то вони пішли в світ порядок наводити вам самим не смішно
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31.07.2025 11:50 Ответить
А що там з планом миру?
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31.07.2025 11:51 Ответить
"запропонує комплексну реформу ОБСЄ, що включає п'ять кроків, здатних вивести організацію з глухого кута".
Та,ситуація в країні зайшла в глухий кут і така,що без президента США її не вирішити.А зелені мудаки запустили антитрампівську істерію:якщо вони при здоровому глузду,то свідомо це зробили і як слуги свого хазяїна.
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31.07.2025 11:51 Ответить
великі реформатори готові робити що завгодно, щоб не згадувати про НАБУ та САП
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31.07.2025 11:51 Ответить
Тоді вже і Європі буде капець.
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31.07.2025 11:52 Ответить
Найсяючі мародери без цирка ніяк
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31.07.2025 12:18 Ответить
не зрозумів!
в україні вже всі реформи проведені?
ми вже, за світовій устрій взялися?
до речі, рада вже проголосувала прогресивний прорив людства в законі про набу сап?
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31.07.2025 12:19 Ответить
А керовницею зроблять безкуту..
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31.07.2025 12:23 Ответить
Якийсь квартальний сюрреалізм: самі не можуть країну реформувати, а комусь пропонують свої реформи.
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31.07.2025 12:24 Ответить
"зелено-рашистські слуги" котрі з 2019 року "загнали" Україну в "ГЛУХИЙ КУТ".пропонують кроки, котрі заженуть любу державу.чи то організацію не те.що в "глухий кут.а в могилу...
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31.07.2025 12:24 Ответить
Великі Вчителі еуропейців, мля...
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31.07.2025 12:31 Ответить
ОБСЄ покладе на ці пропозиції не того,що пропозиція неправильна, а того, що ОБСЄ повинна вчити жити, а не її
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31.07.2025 12:40 Ответить
 
 