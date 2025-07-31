Украина предложит реформу ОБСЕ из пяти шагов, - Сибига
Украина в ближайшее время предложит комплексную реформу ОБСЕ, включающую пять шагов, способных вывести организацию из тупика.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Сибига подчеркнул, что ОБСЕ не смогла предотвратить агрессию, и примером этого является ежедневная реальность российского террора против Украины. По его словам, главной причиной кризиса являются действия Москвы, которая нарушила все десять принципов Хельсинкского декалога.
Министр также отметил, что нынешний режим в России стал еще более агрессивным, чем во времена СССР, а ее военное сотрудничество с Северной Кореей, Ираном и привлечение иностранных наемников подтверждает намерения расширить войну.
По его словам, Украина намерена работать над поиском решений для установления справедливого и устойчивого мира, основанного на верховенстве права, что будет гарантировать безопасность не только для Украины, но и для всей Европы.
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Невже це не зрозуміло?!?
Щоб розгянули, потрібно мати адекватну репутацію.
Та,ситуація в країні зайшла в глухий кут і така,що без президента США її не вирішити.А зелені мудаки запустили антитрампівську істерію:якщо вони при здоровому глузду,то свідомо це зробили і як слуги свого хазяїна.
в україні вже всі реформи проведені?
ми вже, за світовій устрій взялися?
до речі, рада вже проголосувала прогресивний прорив людства в законі про набу сап?