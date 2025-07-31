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Новини Реформи в Україні
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Україна запропонує реформу ОБСЄ з п’яти кроків, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Україна найближчим часом запропонує комплексну реформу ОБСЄ, що включає п’ять кроків, здатних вивести організацію з глухого кута.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сибіга підкреслив, що ОБСЄ не змогла запобігти агресії, і прикладом цього є щоденна реальність російського терору проти України. За його словами, головною причиною кризи є дії Москви, яка порушила всі десять принципів Гельсінського декалогу.

Міністр також зазначив, що нинішній режим у Росії став ще агресивнішим, ніж за часів СРСР, а її військова співпраця з Північною Кореєю, Іраном та залучення іноземних найманців підтверджує наміри розширити війну.

За його словами, Україна має намір працювати над пошуком рішень для встановлення справедливого та сталого миру, заснованого на верховенстві права, що гарантуватиме безпеку не лише для України, а й для всієї Європи.

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Автор: 

ОБСЄ (3520) Сибіга Андрій (584)


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Топ коментарі
+6
Реформатор світового рівня !!
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31.07.2025 11:45 Відповісти
+5
Мало тут вже насрали, зелені підари?
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31.07.2025 11:49 Відповісти
+5
Дивлячись на зелені реформи в Україні, ці пропозиції навіть розглядати не будуть.
Невже це не зрозуміло?!?
Щоб розгянули, потрібно мати адекватну репутацію.
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31.07.2025 11:49 Відповісти
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Реформатор світового рівня !!
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31.07.2025 11:45 Відповісти
Мало тут вже насрали, зелені підари?
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31.07.2025 11:49 Відповісти
Дивлячись на зелені реформи в Україні, ці пропозиції навіть розглядати не будуть.
Невже це не зрозуміло?!?
Щоб розгянули, потрібно мати адекватну репутацію.
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31.07.2025 11:49 Відповісти
Що і там збирпаєтеся побудувати хуцпу, Хазу "малину" в якому будинку будете робити?
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31.07.2025 11:49 Відповісти
Спочатку Україні нормальні реформи запропонуйте.
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31.07.2025 11:50 Відповісти
Аби ляпнути. Ця зелень погана в себе не може реформи в порядок привести то вони пішли в світ порядок наводити вам самим не смішно
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31.07.2025 11:50 Відповісти
А що там з планом миру?
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31.07.2025 11:51 Відповісти
"запропонує комплексну реформу ОБСЄ, що включає п'ять кроків, здатних вивести організацію з глухого кута".
Та,ситуація в країні зайшла в глухий кут і така,що без президента США її не вирішити.А зелені мудаки запустили антитрампівську істерію:якщо вони при здоровому глузду,то свідомо це зробили і як слуги свого хазяїна.
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31.07.2025 11:51 Відповісти
великі реформатори готові робити що завгодно, щоб не згадувати про НАБУ та САП
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31.07.2025 11:51 Відповісти
Тоді вже і Європі буде капець.
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31.07.2025 11:52 Відповісти
Найсяючі мародери без цирка ніяк
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31.07.2025 12:18 Відповісти
не зрозумів!
в україні вже всі реформи проведені?
ми вже, за світовій устрій взялися?
до речі, рада вже проголосувала прогресивний прорив людства в законі про набу сап?
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31.07.2025 12:19 Відповісти
А керовницею зроблять безкуту..
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31.07.2025 12:23 Відповісти
Якийсь квартальний сюрреалізм: самі не можуть країну реформувати, а комусь пропонують свої реформи.
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31.07.2025 12:24 Відповісти
"зелено-рашистські слуги" котрі з 2019 року "загнали" Україну в "ГЛУХИЙ КУТ".пропонують кроки, котрі заженуть любу державу.чи то організацію не те.що в "глухий кут.а в могилу...
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31.07.2025 12:24 Відповісти
Великі Вчителі еуропейців, мля...
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31.07.2025 12:31 Відповісти
ОБСЄ покладе на ці пропозиції не того,що пропозиція неправильна, а того, що ОБСЄ повинна вчити жити, а не її
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31.07.2025 12:40 Відповісти
научим их бороться с коррупцией !!111!!
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31.07.2025 12:59 Відповісти
 
 