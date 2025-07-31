Україна запропонує реформу ОБСЄ з п’яти кроків, - Сибіга

Україна найближчим часом запропонує комплексну реформу ОБСЄ, що включає п’ять кроків, здатних вивести організацію з глухого кута.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сибіга підкреслив, що ОБСЄ не змогла запобігти агресії, і прикладом цього є щоденна реальність російського терору проти України. За його словами, головною причиною кризи є дії Москви, яка порушила всі десять принципів Гельсінського декалогу.

Міністр також зазначив, що нинішній режим у Росії став ще агресивнішим, ніж за часів СРСР, а її військова співпраця з Північною Кореєю, Іраном та залучення іноземних найманців підтверджує наміри розширити війну.

За його словами, Україна має намір працювати над пошуком рішень для встановлення справедливого та сталого миру, заснованого на верховенстві права, що гарантуватиме безпеку не лише для України, а й для всієї Європи.

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