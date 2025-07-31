Україна запропонує реформу ОБСЄ з п’яти кроків, - Сибіга
Україна найближчим часом запропонує комплексну реформу ОБСЄ, що включає п’ять кроків, здатних вивести організацію з глухого кута.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Сибіга підкреслив, що ОБСЄ не змогла запобігти агресії, і прикладом цього є щоденна реальність російського терору проти України. За його словами, головною причиною кризи є дії Москви, яка порушила всі десять принципів Гельсінського декалогу.
Міністр також зазначив, що нинішній режим у Росії став ще агресивнішим, ніж за часів СРСР, а її військова співпраця з Північною Кореєю, Іраном та залучення іноземних найманців підтверджує наміри розширити війну.
За його словами, Україна має намір працювати над пошуком рішень для встановлення справедливого та сталого миру, заснованого на верховенстві права, що гарантуватиме безпеку не лише для України, а й для всієї Європи.
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Невже це не зрозуміло?!?
Щоб розгянули, потрібно мати адекватну репутацію.
Та,ситуація в країні зайшла в глухий кут і така,що без президента США її не вирішити.А зелені мудаки запустили антитрампівську істерію:якщо вони при здоровому глузду,то свідомо це зробили і як слуги свого хазяїна.
в україні вже всі реформи проведені?
ми вже, за світовій устрій взялися?
до речі, рада вже проголосувала прогресивний прорив людства в законі про набу сап?