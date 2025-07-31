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Новости Агрессия России против Украины
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Россия ежедневно нарушает принципы ОБСЕ, - Вадефуль

министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Армия РФ в Украине ежедневно нарушает ключевые принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал глава МИД Германии Иоганн Вадефуль.

Он отметил, что 1 августа 1975 года в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, что стало важной вехой для мира и безопасности на континенте.

"Его принципы актуальны как никогда: суверенитет, отказ от насилия, права человека. Это основы ОБСЕ и нашего европейского мирного порядка. Незаконная война Путина против Украины ежедневно нарушает эти принципы и топчет то, за что выступает Хельсинки - закон, а не сила, диалог, а не насилие. Мы твердо стоим рядом с Украиной и ОБСЕ. Безопасность и мир через сотрудничество", - говорится в заметке дипломата.

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Автор: 

ОБСЕ (4896) война в Украине (5425) Вадефуль Иоганн (48)


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Бо вони срали на вас і на ваше обсє. А ви замість жорстких санкцій плазуєте перед ними вже четвертий рік
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31.07.2025 14:02 Ответить
4 ?!!

а може 11 рік ?!
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31.07.2025 14:35 Ответить
ви гандони штопані на Донбасі не помічали вторгнення ..а тепер дебілів з себе корчите

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31.07.2025 14:05 Ответить
Озабоченность 82 левела
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31.07.2025 14:16 Ответить
Наче вам так незвично обтікати!
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31.07.2025 14:24 Ответить
 
 