Россия ежедневно нарушает принципы ОБСЕ, - Вадефуль

Армия РФ в Украине ежедневно нарушает ключевые принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал глава МИД Германии Иоганн Вадефуль.

Он отметил, что 1 августа 1975 года в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, что стало важной вехой для мира и безопасности на континенте.

"Его принципы актуальны как никогда: суверенитет, отказ от насилия, права человека. Это основы ОБСЕ и нашего европейского мирного порядка. Незаконная война Путина против Украины ежедневно нарушает эти принципы и топчет то, за что выступает Хельсинки - закон, а не сила, диалог, а не насилие. Мы твердо стоим рядом с Украиной и ОБСЕ. Безопасность и мир через сотрудничество", - говорится в заметке дипломата.

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