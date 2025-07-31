РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11709 посетителей онлайн
Новости Поддержка Украине
452 4

Валтонен и Цахкна после атаки РФ по Украине: Политическое и экономическое давление на Россию должно быстро усилиться

Рашисты в очередной раз атаковали Киев

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отреагировали на ночную атаку РФ по Украине 31 июля.

Об этом сообщает Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одно утро, еще одна мрачная картина. Россия снова запустила ракеты и беспилотники по спящим гражданским жителям украинских городов", - написал Цахкна. Он призвал к немедленному усилению политического и экономического давления на РФ для уничтожения ее военной машины.

Во время мероприятия к 50-летию подписания Хельсинкского акта министр Валтонен заявила, что такое нападение свидетельствует об "унынии и жестокости России", которая не намерена отступать. Она подтвердила поддержку Украины со стороны Финляндии и необходимость дальнейшего давления на РФ, в частности в экономической сфере.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна об обстреле Харькова: РФ продолжает путь террора и разрушения

Автор: 

Цахкна Маргус (67) война в Украине (5425)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Політичний і економічний тиск на Росію повинен швидко посилитися

показать весь комментарий
31.07.2025 12:46 Ответить
Чия завтра черга *стурбовуватись*?
показать весь комментарий
31.07.2025 12:57 Ответить
бубін проект і буде проголосований, після того як бубa турборежимно підписав тей який він зараз намагається скасувати.
це ж треба так в засос любити сморчка?
все теж саме але загорнуте в засалену газету....
показать весь комментарий
31.07.2025 12:58 Ответить
А кгга вже розробила в тримісячний термін план заходів по відзначенню Дня Молитви 24 лютого?
показать весь комментарий
31.07.2025 13:54 Ответить
 
 