Валтонен и Цахкна после атаки РФ по Украине: Политическое и экономическое давление на Россию должно быстро усилиться

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отреагировали на ночную атаку РФ по Украине 31 июля.

Об этом сообщает Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одно утро, еще одна мрачная картина. Россия снова запустила ракеты и беспилотники по спящим гражданским жителям украинских городов", - написал Цахкна. Он призвал к немедленному усилению политического и экономического давления на РФ для уничтожения ее военной машины.

Во время мероприятия к 50-летию подписания Хельсинкского акта министр Валтонен заявила, что такое нападение свидетельствует об "унынии и жестокости России", которая не намерена отступать. Она подтвердила поддержку Украины со стороны Финляндии и необходимость дальнейшего давления на РФ, в частности в экономической сфере.

Напомним, в ночь на 31 июля российские войска также нанесли удары по Киеву. Больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы.

В результате российского обстрела погибли 6 человек, в том числе 6-летний мальчик.

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