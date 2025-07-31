Валтонен та Цахкна після атаки РФ по Україні: Політичний і економічний тиск на Росію повинен швидко посилитися

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен та глава МЗС Естонії Маргус Цахкна відреагували на нічну атаку РФ по Україні 31 липня.

Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один ранок, ще одна похмура картина. Росія знову запустила ракети і безпілотники по сплячих цивільних жителях українських міст", - написав Цахкна. Він закликав до негайного посилення політичного й економічного тиску на РФ для знищення її військової машини.

Під час заходу до 50-річчя підписання Гельсінського акту міністерка Валтонен заявила, що такий напад свідчить про "зневіру та жорстокість Росії", яка не має наміру відступати. Вона підтвердила підтримку України з боку Фінляндії та необхідність подальшого тиску на РФ, зокрема в економічній сфері.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російські війська також завдали ударів по Києву. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони.

Внаслідок російського обстрілу загинули 6 людей, зокрема 6-річний хлопчик.

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