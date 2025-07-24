Цахкна про обстріл Харкова: РФ продовжує шлях терору і руйнування
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив російський обстріл Харкова, під час якого, зокрема, було поранено немовля.
Про це Цахкна написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Менше місяця на цій Землі, а вже поранена керованою авіабомбою, скинутою на ваше місто, в житловому районі. Усе тому, що Росія продовжує свій шлях терору і руйнування, вкотре відхиливши, буквально вчора, пропозицію про негайне і повне припинення вогню", – написав він.
Нагадаємо, 24 липня 2025 року війська РФ завдали ударів КАБами по Харкову. За останніми даними, відомо, що внаслідок обстрілу міста постраждали 42 людини. Серед них двоє немовлят - 28 днів та місяць від дня народження, півторарічна дівчинка, ще дівчинка 10 років та двоє 17-річних підлітків.
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