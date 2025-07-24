Цахкна про обстріл Харкова: РФ продовжує шлях терору і руйнування

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив російський обстріл Харкова, під час якого, зокрема, було поранено немовля.

Про це Цахкна написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Менше місяця на цій Землі, а вже поранена керованою авіабомбою, скинутою на ваше місто, в житловому районі. Усе тому, що Росія продовжує свій шлях терору і руйнування, вкотре відхиливши, буквально вчора, пропозицію про негайне і повне припинення вогню", – написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вбили родину з трьох осіб у Підлимані на Харківщині. Окупанти вдарили ФАБом. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 24 липня 2025 року війська РФ завдали ударів КАБами по Харкову. За останніми даними, відомо, що внаслідок обстрілу міста постраждали 42 людини. Серед них двоє немовлят - 28 днів та місяць від дня народження, півторарічна дівчинка, ще дівчинка 10 років та двоє 17-річних підлітків.