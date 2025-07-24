Цахкна об обстреле Харькова: РФ продолжает путь террора и разрушения

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна осудил российский обстрел Харькова, во время которого, в частности, был ранен младенец.

Об этом Цахкна написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Меньше месяца на этой Земле, а уже ранена управляемой авиабомбой, сброшенной на ваш город, в жилом районе. Все потому, что Россия продолжает свой путь террора и разрушения, в очередной раз отклонив, буквально вчера, предложение о немедленном и полном прекращении огня", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты убили семью из трех человек в Подлимане на Харьковщине. Оккупанты ударили ФАБом. ФОТОрепортаж

Напомним, 24 июля 2025 года войска РФ нанесли удары КАБами по Харькову. По последним данным, известно, что в результате обстрела города пострадали 42 человека. Среди них двое младенцев - 28 дней и месяц со дня рождения, полуторагодовалая девочка, еще девочка 10 лет и двое 17-летних подростков.