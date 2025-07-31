Росія щодня порушує принципи ОБСЄ, - Вадефуль

Армія РФ в Україні щодня порушує ключові принципи Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х написав глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль.

Він зазначив, що 1 серпня 1975 року в Гельсінкі було підписано Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, що стало важливою віхою для миру та безпеки на континенті.

"Його принципи актуальні як ніколи: суверенітет, відмова від насильства, права людини. Це основи ОБСЄ та нашого європейського мирного порядку. Незаконна війна Путіна проти України щодня порушує ці принципи та топче те, за що виступає Гельсінкі - закон, а не сила, діалог, а не насильство. Ми твердо стоїмо поруч з Україною та ОБСЄ. Безпека та мир через співпрацю", - йдеться у дописі дипломата.

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