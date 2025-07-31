РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9121 посетитель онлайн
Новости Мирные переговоры
854 5

Санду о возможных переговорах между РФ и Украиной: "Окно возможностей"

Майя Санду: Молдова станет хабом для Украины

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что страна поднимет вопрос о выводе российских войск из Приднестровья, если начнутся реальные мирные переговоры по войне в Украине.

Об этом она сказала в интервью NewsMaker, сообщает Цензор.НЕТ.

Санду подчеркнула, что Кишинев отстаивает мирную реинтеграцию Приднестровья, однако присутствие российских войск в регионе этому препятствует. По ее словам, Молдова имеет четкий план реинтеграции: определены этапы, сроки и даже стоимость.

"Чтобы говорить о реинтеграции, нужно решить важную проблему - вывод российских войск с территории Приднестровья. Мы знаем, что такое реинтеграция, у нас все просчитано: по годам, этапам, стоимости. И некоторые элементы уже реализуются", - заявила Санду.

Она также подчеркнула, что Кишинев не будет финансировать регион, где находится российская армия, и что вопрос вывода войск Молдова поднимает на всех международных площадках.

Санду отметила, что пока Кремль не демонстрирует желание завершить войну в Украине, однако возможные переговоры могут создать "окно возможностей" для решения приднестровского вопроса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду: Россия готовит вмешательство в выборы в Молдове через политические проекты и проплаченные протесты

Автор: 

Мая Санду (223) переговоры с Россией (1226)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все хотят погрется на Украинском костре. А слабо Молдове за 3 года усилить свою армию и провести АТО в так называемой ПМР? Рашке ведь не до "ПМР" сейчас. Санду хочет нагреть руки на Украинском костре ничем не рискуя. Так не бывает
показать весь комментарий
31.07.2025 17:07 Ответить
Так ви ж там збиралися входити до складу Румунії. Пмр з радістю теж туди під шумок увійде,головне нейтралізувати московських посіпак
показать весь комментарий
31.07.2025 17:13 Ответить
А може замість цього варто слідувати прикладу Азербайджану? У Придністров'ї зараз лише близько 3 тис. російських окупантів і можливість надання їм допомоги "з боліт" зараз відсутня. Більш сприятливих умов для повернення власних територій у Молдови може вже не буде, і обстановці в Україні це певною мірою допоможе.
показать весь комментарий
31.07.2025 17:28 Ответить
Майя молодець. Так тримати!
показать весь комментарий
31.07.2025 17:38 Ответить
Вимкніть їм світло газ та воду, і вони самі підуть. Які там нахрін війська? Скільки років тамтешнім військовикам, якщо щонайменш десять років не здійснюється переміщення військових між ними і рашкою?
показать весь комментарий
31.07.2025 17:42 Ответить
 
 