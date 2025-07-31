Санду о возможных переговорах между РФ и Украиной: "Окно возможностей"

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что страна поднимет вопрос о выводе российских войск из Приднестровья, если начнутся реальные мирные переговоры по войне в Украине.

Об этом она сказала в интервью NewsMaker, сообщает Цензор.НЕТ.

Санду подчеркнула, что Кишинев отстаивает мирную реинтеграцию Приднестровья, однако присутствие российских войск в регионе этому препятствует. По ее словам, Молдова имеет четкий план реинтеграции: определены этапы, сроки и даже стоимость.

"Чтобы говорить о реинтеграции, нужно решить важную проблему - вывод российских войск с территории Приднестровья. Мы знаем, что такое реинтеграция, у нас все просчитано: по годам, этапам, стоимости. И некоторые элементы уже реализуются", - заявила Санду.

Она также подчеркнула, что Кишинев не будет финансировать регион, где находится российская армия, и что вопрос вывода войск Молдова поднимает на всех международных площадках.

Санду отметила, что пока Кремль не демонстрирует желание завершить войну в Украине, однако возможные переговоры могут создать "окно возможностей" для решения приднестровского вопроса.

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