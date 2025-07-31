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Новини Мирні перемовини
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Санду про можливі переговори між РФ та Україною: "Вікно можливостей"

Майя Санду: Молдова стане хабом для України

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна порушить питання про виведення російських військ із Придністров’я, якщо почнуться реальні мирні переговори щодо війни в Україні.

Про це вона сказала в інтерв’ю NewsMaker, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санду підкреслила, що Кишинів відстоює мирну реінтеграцію Придністров’я, однак присутність російських військ у регіоні цьому перешкоджає. За її словами, Молдова має чіткий план реінтеграції: визначені етапи, строки й навіть вартість.

"Щоб говорити про реінтеграцію, потрібно вирішити важливу проблему - виведення російських військ з території Придністров'я. Ми знаємо, що таке реінтеграція, у нас все прораховано: за роками, етапами, вартістю. І деякі елементи вже реалізуються", - заявила Санду.

Вона також наголосила, що Кишинів не фінансуватиме регіон, де перебуває російська армія, і що питання виведення військ Молдова піднімає на всіх міжнародних майданчиках.

Санду зазначила, що наразі Кремль не демонструє бажання завершити війну в Україні, однак можливі переговори можуть створити "вікно можливостей" для вирішення придністровського питання.

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Автор: 

Мая Санду (265) переговори з Росією (1342)


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Все хотят погрется на Украинском костре. А слабо Молдове за 3 года усилить свою армию и провести АТО в так называемой ПМР? Рашке ведь не до "ПМР" сейчас. Санду хочет нагреть руки на Украинском костре ничем не рискуя. Так не бывает
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31.07.2025 17:07 Відповісти
Так ви ж там збиралися входити до складу Румунії. Пмр з радістю теж туди під шумок увійде,головне нейтралізувати московських посіпак
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31.07.2025 17:13 Відповісти
А може замість цього варто слідувати прикладу Азербайджану? У Придністров'ї зараз лише близько 3 тис. російських окупантів і можливість надання їм допомоги "з боліт" зараз відсутня. Більш сприятливих умов для повернення власних територій у Молдови може вже не буде, і обстановці в Україні це певною мірою допоможе.
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31.07.2025 17:28 Відповісти
Майя молодець. Так тримати!
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31.07.2025 17:38 Відповісти
Вимкніть їм світло газ та воду, і вони самі підуть. Які там нахрін війська? Скільки років тамтешнім військовикам, якщо щонайменш десять років не здійснюється переміщення військових між ними і рашкою?
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31.07.2025 17:42 Відповісти
 
 