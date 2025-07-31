Санду про можливі переговори між РФ та Україною: "Вікно можливостей"

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна порушить питання про виведення російських військ із Придністров’я, якщо почнуться реальні мирні переговори щодо війни в Україні.

Про це вона сказала в інтерв’ю NewsMaker, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санду підкреслила, що Кишинів відстоює мирну реінтеграцію Придністров’я, однак присутність російських військ у регіоні цьому перешкоджає. За її словами, Молдова має чіткий план реінтеграції: визначені етапи, строки й навіть вартість.

"Щоб говорити про реінтеграцію, потрібно вирішити важливу проблему - виведення російських військ з території Придністров'я. Ми знаємо, що таке реінтеграція, у нас все прораховано: за роками, етапами, вартістю. І деякі елементи вже реалізуються", - заявила Санду.

Вона також наголосила, що Кишинів не фінансуватиме регіон, де перебуває російська армія, і що питання виведення військ Молдова піднімає на всіх міжнародних майданчиках.

Санду зазначила, що наразі Кремль не демонструє бажання завершити війну в Україні, однак можливі переговори можуть створити "вікно можливостей" для вирішення придністровського питання.

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