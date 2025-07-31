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Новости Украинские беженцы в Чехии
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52% чехов поддерживают предоставление убежища украинским беженцам, - опрос

беженцы, граница, мужчины

Более половины граждан Чехии поддерживают продолжение приема украинских беженцев в связи с российской агрессией против Украины.

Об этом свидетельствует опрос агентства STEM, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.cz.

Так, 17% респондентов считают, что Чехия безусловно должна принимать беженцев из Украины, еще 35% - что это скорее правильное решение. Противоположного мнения придерживаются 21% и 27% соответственно.

В отношении к украинцам 31% опрошенных назвали их полезными для Чехии, а 51% - считают их угрозой. Еще 18% не смогли определиться.

В то же время 51% чехов считают интеграцию украинцев успешной, 30% - нет. Успешной языковую интеграцию назвали 36%, культурную - 27%. В STEM отмечают, что эти оценки длительное время остаются стабильными.

На вопрос, что об украинцах думают люди из их окружения, 40% респондентов ответили, что их скорее терпят, хотя уже устали от их присутствия.

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беженцы (1665) опрос (2877) Чехия (1771)


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" 51% - вважають їх загрозою" - загрозою чого?
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31.07.2025 17:43 Ответить
 
 